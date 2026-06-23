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BGS Vilniuje pradėjo bendradarbiauti su Izraelio aviakompanija „Arkia“

2026 m. birželio 23 d. 13:41
Tarptautinė antžeminio orlaivių aptarnavimo ir degalų tiekimo paslaugų įmonė „Baltic Ground Services“ (BGS) pradėjo bendradarbiauti su Izraelio aviakomapnija „Arkia“ Vilniaus oro uoste (VNO). Bendrovė teikia antžeminio aptarnavimo ir degalų pylimo į orlaivius paslaugas tiesioginiams Izraelio aviakompanijos skrydžiams tarp Vilniaus ir Tel Avivo, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Sutartis žymi BGS ir „Arkia“ bendradarbiavimo pradžią, o ši nauja partnerystė praplečia didėjantį bendrovės klientų ratą Vilniuje.
Reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo „Arkia“ pradėjo 2026 m. gegužę ir vasaros sezonu šiuo maršrutu skraidys penkis kartus per savaitę. Maršrutas Lietuvos rinkai pristato naują oro bendrovę, o tiesioginis susisiekimas stiprina ryšius tarp Lietuvos ir Izraelio.
„Partnerystės pradžia su nauja oro bendrove visada yra svarbus etapas. Džiaugiamės galėdami pradėti bendradarbiauti su „Arkia“ ir prisidėti prie sėkmingos oro bendrovės veiklos Lietuvoje. Oro susisiekimas toliau atsigauna ir auga, todėl patikimos antžeminio aptarnavimo paslaugos išlieka svarbiu veiksniu, užtikrinančiu sklandžią veiklą nuo pat pirmosios dienos“, – sako „BGS Group“ komercijos vadovas Vitalis Dūdys.
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„Vilnius yra svarbi nauja kryptis mūsų sezoniniame tinkle, o patikimų vietinių partnerysčių užmezgimas yra būtinas pradedant veiklą naujoje rinkoje. Džiaugiamės bendradarbiaudami su BGS ir tikimės visą vasaros sezoną teikti keleiviams patikimą susisiekimą tarp Lietuvos ir Izraelio“, – teigia „Arkia Israeli Airlines“ antžeminių operacijų ir klientų aptarnavimo viceprezidentė Meital Dahan Mizrahi.
Šis bendradarbiavimas dar labiau sustiprina BGS pozicijas Vilniaus oro uoste, kur bendrovė teikia antžeminio aptarnavimo ir degalų tiekimo paslaugas augančiam tarptautinių vežėjų skaičiui.
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