Buvusio premjero įmonės turtas – areštuotas, teisme – bankroto byla

Pirmos instancijos teismo, kurio sprendimą dar galima skųsti Apeliaciniam teismui, nutartyje teigiama, jog bendrovė negali laiku vykdyti turtinių prievolių ir yra laikytina nemokia.
„Teismas nutaria pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos (…) pareiškimą atsakovei (…) „Garnis“ tenkinti, (…) iškelti atsakovei (…) bankroto bylą“, – teigiama birželio 22 d. teismo nutartyje.
„Byloje nėra duomenų, jog bendrovės turto pakanka kreditorių reikalavimams padengti, nėra duomenų, jog atsakovė vykdo ūkinę veiklą, be to, atsakovė neturi kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. (…) Esant nustatytoms aplinkybėmis teismas sprendžia, jog atsakovė negali laiku vykdyti prievolių ir negalėjimas apmokėti skolų nėra laikinas“, – nusprendė teismas.
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Pasak nutarties, „Garnio“ mokestinė nepriemoka sudaro 19,6 tūkst. eurų, „Sodros“ duomenimis, įmonėje nedirba nė vienas darbuotojas.
Remiantis bendrovės balansu, laikotarpiu nuo 2024 m. sausio 23 d. iki metų pabaigos „Garnis“ turėjo 10,79 tūkst. eurų turto, tuo metu mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudarė 47,67 tūkst. eurų.
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Per šį laikotarpį „Garnis“ negavo pelno, antstolių informacinės sistemos duomenimis, įmonės atžvilgiu pradėtas priverstinis daugiau nei 9 tūkst. eurų išieškojimas.
Valstybinė mokesčio inspekcija (VMI) teismui nurodė, kad priverstinis mokestinės nepriemokos išieškojimas yra nerezultatyvus.
Teismas bendrovės nemokumo administratoriumi paskyrė Vytautą Skulščių, jam nustatė 5,76 tūkst. eurų (penkių minimalių atlyginimų dydžio) bazinį atlygį už bankroto proceso administravimą.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią vasarą politines audras koalicijoje ir G. Palucko vadovaujamoje Vyriausybėje kėlė keli žurnalistiniai tyrimai apie premjero ir jo šeimos verslo ryšius, vėliau lėmę šio socialdemokratų premjero pasitraukimą iš pareigų, rugpjūčio mėnesį – ir 19-ojo Ministrų kabineto atsistatydinimą.
Pirmasis „Siena“ ir „Laisvės TV“ tyrimas atskleidė, kad tuomečio premjero G. Palucko ir jo verslo partnerio Mindaugo Milašausko valdoma įmonė „Garnis“ maksimalią 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE užsitikrino G. Paluckui jau einant premjero pareigas.
Paskola 2024 m. įkurtai įmonei skirta iš jauniems verslams skatinti skirtos programos „Startuok“ lėšų.
Kaip skelbta pernai vasaros tyrime, G. Palucko su M. Milašausku taip pat kontroliuojama bendrovė „Emus“, kaip ir „Garnis“, veikia baterijų gamybos sektoriuje, tačiau „Emus“ sėkmingai veikė keliolika metų ir į lengvatinę paskolą startuoliams, kurią gavo „Garnis“, pretenduoti negalėjo.
Seimas, gavęs generalinės prokurorė Nidos Grunskienės kreipimąsi į Seimą dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės, gegužės mėnesį ją panaikino. Ekspremjerui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad G. Paluckas galimai neteisėtai įgijo ar jungtinės nuosavybės teise valdė turtą, kurio bendra vertė viršija 45 tūkst. eurų.
Gintautas PaluckasTeismasBankrotas
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