Dėl kaitros Prancūzijoje ribojamas atominių elektrinių darbas

Pirmadienio naktį valstybinė energetikos bendrovė EDF buvo sumažinusi gamybą Golfecho elektrinėje šalies pietuose. Antradienį EDF paskelbė apie veiklos apribojimus dar trijose elektrinėse.
EDF teigimu, šio sprendimo priežastis – kylančios upių, iš kurių imamas vanduo aušinimui, temperatūros.
Šiomis priemonėmis siekiama, kad upių temperatūra neviršytų nustatytų ribų, kai į jas atgal išleidžiamas įkaitintas aušinimo vanduo.
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EDF teigimu, be Golfecho elektrinės, apribojimai taip pat gali būti taikomi Blajaus atominėje elektrinėje, įsikūrusioje prie tos pačios Garonos upės. Taip pat svarstoma galimybė taikyti apribojimus Biužė ir Sent Albano elektrinėms prie Ronos upės.
Pasak EDF, šių priemonių poveikis elektros energijos gamybai yra nežymus. Atominių elektrinių veiklos ribojimas ar sustabdymas per karščio bangas nuo 2000 m. lėmė vidutinį metinio elektros energijos pagaminimo sumažėjimą 0,3 proc. Tačiau jei karščio bangos padažnės ir suintensyvės, tokių ribojimų poveikis gali padidėti.
Prancūzija išgyveno karščiausią naktį nuo stebėjimų pradžios
Prancūzija išgyveno karščiausią naktį per pastaruosius dešimtmečius: nacionalinis temperatūros rodiklis pasiekė aukščiausią lygį nuo stebėjimų pradžios 1947 m., antradienį pranešė valstybinė meteorologijos tarnyba „Météo France“.
Preliminariais duomenimis, nacionalinis temperatūros rodiklis – 30 etaloninių meteorologinių stočių vidurkis Prancūzijos žemyninėje dalyje – pasiekė 21,6 laipsnius Celsijaus.
Karščio banga toliau plinta po šalį. Vidurdienį 54 Prancūzijos regionai buvo paskelbę aukščiausią – raudoną – pavojaus lygį. Nuo pat įspėjimų sistemos įvedimo prieš šiek tiek daugiau nei 20 metų, tokis įspėjimas dėl karščio pavojaus niekada anksčiau nebuvo paskelbtas vienu metu tokiame skaičiuje vietovių.
Prancūzija nuo ketvirtadienio kenčia nuo milžiniško karščio, kai kur temperatūrai siekiant net 43 laipsnius.
Valdžios institucijos šią karščio bangą vadina išskirtinai stipria. Kol kas nėra jokių požymių, kada prancūzai galės nuo jos atsikvėpti.
Šalyje buvo uždarytos kai kurios mokyklos, kai kuriais atvejais buvo atidėti baigiamieji egzaminai.
Ministro pirmininko Sebastieno Lecornu teigimu, nuo ketvirtadienio šalyje nuskendo 40 žmonių. Daugelis iš jų – nepilnamečiai.