28 metus veikiančioje įmonėje „Du meškiukai“ iš viso dirba 30 specialistų, tačiau net 17 jų žadama atleisti. Apie grupės darbuotojų atleidimą pranešta Užimtumo tarnybai (UŽ).
Įmonės direktorius Vidas Buivydas neslepia, kad pelningai veikiantį verslą apsisprendė parduoti.
Pasiteiravus, ar jau atsirado ir pirkėjas, dabartinis bendrovės vadovas kortų viešai atskleisti nenori ir tepasako „galimai“. V. Buivydas taip pat prasitaria, kad šis klausimas per savaitę turėtų būti išspręstas.
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„Mes gaminame medinius padėklus, juos eksportuojame. Pagrindinė mūsų rinka – Vokietija“, – savo įmonės pasirinktą kryptį komentuoja V. Buivydas.
Iš viešai skelbiamų duomenų matyti, kad „Du meškiukai“ veikia pelningai. Praėjusiais metais pardavimo pajamos pasiekė 1,4 mln. Eur, fiksuotas 13,8 tūkst. Eur grynasis pelnas.
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Šių metų balandį įmonėje vidutinis darbuotojams mokamas atlyginimas siekė 1 317 Eur (neatskaičius mokesčių).
V. Buivydo teigimu, sprendimą atsisveikinti su jo įmone lėmė ne finansiniai rodikliai, o asmeninės priežastys: „Man paprasčiausiai sveikata nebeleidžia, aš esu po operacijos.“
Jis taip pat tikina, kad nežino, ar naujas įmonės pirkėjas verslą perims su darbuotojais. Apsidrausdamas jis įspėjo UŽ apie grupės darbuotojų atleidimą.
„Gal įmonę parduosime su darbuotojais, dar nežinome. <...> Taip, pranešėme apie darbuotojų atleidimą, bet mes nuomonę dar galime pakeisti“, – teigia V. Buivydas.
UŽ atstovė spaudai Milda Jankauskienė patvirtina, kad jiems UAB „Du meškiukai“ iš tiesų pranešė apie grupės darbuotojų atleidimą ir įspėjo 17 darbuotojų iš 30 dirbančiųjų.
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Anot jos, numatoma atleisti Darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo š. m. birželio 26 d. iki liepos 31 d.
Atleidimo priežastis – Darbo kodekso 57 str. 1 d. 1 p.
Šis straipsnis kalba apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla.