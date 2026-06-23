ILTE portfelis auga: sutarčių – beveik už ketvirtį milijardo eurų

Skelbiama, kad daugiausia finansavimo suteikta finansuojant klientus tiesiogiai – sudaryta sutarčių už 182 mln. eurų, tuo metu suteiktų portfelinių garantijų suma siekė 46 mln. eurų.
ILTE bendras portfelis per ketvirtį augo 5 proc. ir pasiekė 1,6 mlrd. eurų. Banko teigimu, augimą daugiausia lėmė tiesioginės tikslinės paskolos, kurių portfelis padidėjo 21 proc., ir portfelinės garantijos, augusios 6 proc.
Pagal sutartinius įsipareigojimus klientams išmokėta 228 mln. eurų.
Lietuvos bankas skelbia – kiek žmonių pasitraukė iš II pensijų pakopos ir kur padėjo pinigus
Skelbiama, kad reikšminga finansavimo dalis teko tvarumo ir suverenumo kryptims: atsinaujinančiai energetikai ir energetiniam efektyvumui, eko-inovacijoms ir žiedinei ekonomikai, tvarumo transformacijai, socialinei infrastruktūrai – 149 mln. eurų, 95 mln. eurų – gynybos sektoriui, infrastruktūrai ir energetinei nepriklausomybei.
„Išliekant geopolitiniam ir ekonominiam neapibrėžtumui, valstybės gebėjimas kryptingai finansuoti strategines sritis tampa ypač svarbus. ILTE vaidmuo šiame etape – veikti kaip rinką papildančiam kapitalo šaltiniui: prisiimti dalį rizikos, mobilizuoti lėšas rinkoje drauge su finansavimo partneriais ir padėti finansavimui pasiekti tas sritis, kurios yra svarbios šalies atsparumui, bet ne visada lengvai finansuojamos rinkos sąlygomis“ – pranešime cituojamas ILTE vadovas Dainius Vilčinskas.
Susiję straipsniai
„Gegužę pradėtos teikti ILTE investicinės paskolos dar labiau sustiprina šį vaidmenį – jos leidžia veikti lanksčiau ir tiksliau reaguoti į ekonomikos poreikius“, – teigia jis.
Per ketvirtį ILTE mobilizuotos finansų rinkos lėšos siekė 91 mln. eurų. Teigiama, kad prie to prisidėjo daugiau nei 90 finansavimo partnerių tinklas visoje Lietuvoje. Individualios ir portfelinės garantijos leido mobilizuoti 83 mln. eurų, dar 8 mln. eurų pritraukta per paskolas, teikiamas per finansavimo partnerius, ir rizikos kapitalo instrumentus.
Pirmojo ketvirčio pabaigoje ILTE turėjo daugiau nei 9,6 tūkst. aktyvių klientų. Didžioji dalis, arba 64 proc. klientų buvo iš Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono. Skelbiama, kad verslo įmonės sudarė 70 proc. klientų, žemės ūkio sektoriaus klientai – 27 proc.
Be to, pirmąjį ketvirtį augo portfelinių garantijų naudojimas, o ši priemonė dažniau buvo taikoma mažesnėms apyvartinių lėšų paskoloms.
2025 m. ILTE pasirašė devynias naujas sutartis su finansų įstaigomis dėl papildomų 59 mln. eurų priemonės lėšų. Banko teigimu, tai sudarė galimybes finansų įstaigoms suteikti verslui apie 640 mln. eurų garantuojamų paskolų.
Pirmąjį 2026 m. ketvirtį naujų portfelinių garantijų sutarčių skaičius siekė 409 – tai daugiau nei pusė visų per 2025 m. pasirašytų sutarčių, kurių buvo 728.
Skelbiama, kad išaugo apyvartinėms lėšoms skirtų paskolų dalis: 2025 m. jos sudarė 74 proc. visų naujų sutarčių, o 2026 m. pirmąjį ketvirtį – jau 83 proc.