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Kruonio HAE laukia pokyčiai: prasideda svarbaus agregato kapitalinis remontas

2026 m. birželio 23 d. 14:47
Bendrovės „Ignitis gamyba“ valdomoje Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (HAE) vyksta pasiruošimas ketvirtojo agregato planiniam kapitaliniam remontui. Šiuo metu į elektrinę keliauja remontui būtinos detalės ir atliekami paruošiamieji darbai, skelbiama bendrovės išplatintame pranešime žiniasklaidai.
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Tai – pirmas toks remontas nuo šio agregato veiklos pradžios 1998 m. Dabar ketvirtas agregatas jau nėra prieinamas.
2018 metais „Ignitis gamyba“ įgyvendino antrojo agregato kapitalinį remontą, o 2024 metais buvo baigtas pirmojo agregato kapitalinis remontas. Mažesni remonto darbai elektrinėje vykdomi kasmet, nes tai padeda užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą paslaugų teikimą.
Šįkart Kruonio HAE buvo priimtas išskirtinis sprendimas sudėtingus kapitalinio remonto darbus paankstinti pusmečiu.
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„Sprendimas pradėti kapitalinio remonto darbus anksčiau nei planuota priimtas įvertinus susiklosčiusią situaciją, kai 2025 metų gruodį sugedo antrojo Kruonio HAE agregato transformatorius.
Atlikus diagnostiką ir nustačius gedimo priežastis paaiškėjo, kad senojo transformatoriaus remontas būtų netikslingas. Dėl to priėmėme sprendimą investuoti į naują transformatorių, o ketvirtojo agregato transformatorių perkelti į antrą“, – teigia Asta Sungailienė, „Ignitis gamyba“ vadovė.
Pasak jos, po antrojo agregato gedimo likę trys agregatai veikė pilna apimtimi ir užtikrino paslaugų teikimą – įprastomis rinkos sąlygomis visi keturi agregatai vienu metu dirba mažiau nei 1 proc. laiko, todėl sistemos patikimumas nebuvo sutrikdytas.
Planuojama, kad ketvirtojo agregato remontas tęsis iki 2027 m. sausio 31 d. Procesui pasibaigus bus pradėtas trečiojo agregato kapitalinis remontas – tuo metu jo transformatorius bus transportuotas į ketvirtąjį agregatą.
Baigus trečiojo agregato remonto darbus, planuojama, kad sistemoje jau bus sumontuotas naujai įsigytas blokinis transformatorius.
Kauno hidroelektrinėIgnitiskapitalinis remontas

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