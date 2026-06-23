Lietuva neteks dar vienos mokyklos: darbą praras visi – ir mokytojai, ir valytojai

Kaip naujienų portalui Lrytas teigė Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė, iš Kelmės „Kražantės“ progimnazijos buvo gautas pranešimas apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.
„Iš 110 darbuotojų įspėti 22 dirbantieji: 9 įvairių disciplinų mokytojai, 3 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 3 valytojai, ūkio darbuotojai ir kt.
Numatoma atleisti LR darbo kodekso 63 straipsnyje sąlygomis nurodytomis nuo š. m. rugsėjo 1 d.“, – nurodė ji.
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Pažymima, kad atleidimo priežastys – Darbo kodekso 57 str. 1 d. 1 p. 2026 m. balandžio 30 d. sprendimu „Dėl Kelmės progimnazijos vidaus struktūros pertvarkos“.
Susisiekus su Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktore Laime Simėniene, ji paaiškino, kad sprendimas uždaryti mokyklą priimtas dėl to, kad nebeliko mokinių.
„Nebeliko vaikų. Jau praėjusiais metais pradėjo stipriai mažėti.
O kai klasėje vaikų skaičius yra ribinis, tai vos vienam išėjus sugriūva visas komplektas. Taip atsitiko, kad šiemet subyrėjo dar daugiau klasių komplektų ir dėl to buvo nuspręsta uždaryti mokyklą“, – sakė ji.
Kaip patvirtino direktorė, bus atleidžiami 22 darbuotojai.
„Jiems buvo pasiūlyta dirbti kitose mokyklose, tačiau visi pasirinko kol kas nedirbti. Tiek mokytojai, tiek aptarnaujantis personalas.
Dalis mokytojų dirba dar kitose mokyklose, tai jiems tik krūvis sumažės, bet jų irgi nedaug. O visi kiti mokytojai buvo atvažiuojantys“, – paaiškino direktorė.
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