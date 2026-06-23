Lūžio taškas: daugiau nei 60 proc. prekių atsiima „Pigu.lt“ parduotuvėse

„Fiksuojame, kad vis daugiau mūsų klientų nekantrauja dar tą pačią ar kitą dieną išpakuoti savo užsakymus ir pasirenka atvykti į fizinius mūsų taškus. Šiuo metu net 61 procentus visų pirkinių e. platformoje pirkėjai patys atsiima parduotuvėse“, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Didžiausias atsiėmimų srautas parduotuvėse fiksuojamas ketvirtadieniais ir penktadieniais, populiariausias laikas atsiimti užsakymus – nuo 15 iki 19 valandos.
Kokias prekes dažniausiai renkasi atsiimti „Pigu.lt“ klientai dar tą pačią ar kitą dieną?
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Didžiausioje parduotuvėje Vilniuje, veikiančioje Laisvės pr. 75, per pastaruosius 12 mėnesių dominavo konstruktorių ir kaladėlių, sauskelnių, kvepalų moterims, mobiliųjų telefonų, ausinių prekių kategorijų produktai. Šios kategorijos buvo populiariausios ir šį mėnesį.
Tarp prekių, kurias sostinėje birželio mėnesį atsiėmė e. prekybos centro lankytojai, karaliavo atnaujintos sudėties pirmosios pagalbos vaistinėlė, „Fairy“ indaplovių kapsulės „All in 1 Lemon“ ir uodų repelento papildymas „Thermacell“. Nuo jų neatsiliko maisto papildas „Pomi-T“ ir fotopopieriaus lapeliai momentiniams fotoaparatams „Fujifilm Instax Mini Glossy“.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.