Milžiniškas algas mokanti IT įmonė atleidžia dalį darbuotojų

Izraelio kompiuterinių žaidimų gamintojai „Moon Active“ priklausanti Lietuvos įmonė apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą jau pranešė Užimtumo tarnybai (UŽT).
Kaip naujienų portalui Lrytas sakė UŽT atstovė spaudai Milda Jankauskienė, iš 69 dirbančiųjų įspėta 12 darbuotojų. Iš jų – 3 programinės įrangos testuotojai, 3 programinės įrangos kūrėjai ir kiti IT specialistai.
„Numatoma atleisti LR darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo š. m. birželio 22 d. iki 2026 m. rugsėjo 15 d.“, – nurodė ji.
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M. Jankauskienė taip pat pažymėjo, kad atleidimo priežastys – perteklinių funkcijų bendrovėje naikinimas, kuris sąlygoja poreikį nutraukti darbo sutartis su perteklines funkcijas atliekančiais darbuotojais.
„Darbo sutartys bus nutrauktos pagal Darbo kodekso 57 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės) arba Darbo kodekso 54 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas apibusiu šalių susitarimu)“, – teigė ji.
Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, 2026 m. balandį vidutinis mėnesinis atlyginimas „MA Lithuania“ siekė net 9 075,83 Eur (neatskaičius mokesčių). Įmonė dirba pelningai. 2025 m. įmonės pardavimo pajamos siekė 21,8 mln. Eur, grynasis pelnas – 1,3 mln. Eur.
2023 m. kompanijoje dirbo daugiau nei 300 darbuotojų, 2026 m. birželį – 69.
Dėl detalesnio komentaro Lrytas susisiekti su „MA Lithuania“ kol kas nepavyko.
Primename, kad „MA Lithuania“ tiek praėjusiais metais, tiek šiais jau atsisakė keliasdešimt etatų.
2025 m. vasarį ji atleido 28 darbuotojus, o tų pačių metų rugsėjį – 19.
Tuo metu darbo daugiausia neteko grafikos dizaineriai, programinės įrangos testuotojai, multimedijos programų kūrėjai, taikomųjų programų programuotojai.
2026 m. sausį taip pat buvo skelbiama, kad kompanija „MA Lithuania“ mažina darbuotojų skaičių. Tąkart Vilniuje veikianti bendrovė atleido net 50 žmonių.
Darbo neteko 10 programinės įrangos testuotojų, 7 grafikos dizaineriai, 6 projekto vadovai, 3 meno vadovai, 3 produkto vadybininkai, 3 multimedijos dizaineriai, 3 kompiuterinių žaidimų programų kūrėjai, 3 kompiuterių sistemų konsultantai ir kt.
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