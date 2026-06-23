Minskui vilčių nesuteikia: atnaujinti trąšų tranzitą kliudo įsipareigojimai ES

„Nematyčiau čia erdvės labai dideliam veiksmui (dėl baltarusiškų trąšų tranzito – ELTA), nes esame susaistyti taip pat ir Europos sąjunginių įsipareigojimų“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė Asta Skaisgirytė.
Taip ji kalbėjo viešoje erdvėje tarp valdančiųjų prieš kurį laiką vėl atsinaujinus diskusijoms apie baltarusiškas trąšas, o užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui teigiant, jog iš JAV jaučiamas „suaktyvėjimas“ diskusijoje apie jų tranzito per Lietuvą atnaujinimą.
„Politika yra tokia, kokia buvo nubrėžta po 2020 metų Baltarusijos prezidento rinkimų – (…) tol, kol politiniai kaliniai tebėra kaliniais, yra Europos Sąjungos sankcijos, kai kuriems verslo sektoriams ir kai kurioms Baltarusijos įmonėms, kurios ypač atneša naudą Baltarusijos biudžetui, (…) kol tos sankcijos nėra panaikintos, tol yra status quo“, – tikino prezidento patarėja.
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Jos teigimu, Baltarusija jau buvo įtraukta į Rusijos karą prieš Ukrainą ir yra jo bendrininkė, Minsko režimas taip pat išlieka nepasikeitęs.
Todėl, A. Skaisgirytės teigimu, šaliai pritaikytos europinės sankcijos, to priežastys – ir hibridinis veikimas prieš Lietuvą, instrumentalizuota migracija, kontrabandos balionų atakos.
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„Apie ką kalbame, kaip atlaisvinti sankcijas tokiame kontekste?“ – kėlė klausimą ji.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka, 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga.
Visgi šį kovą derybose Minske dalyvavęs specialusis JAV pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coaleʼas pranešė, kad Vašingtonas atšaukia sankcijas Baltarusijos bankui „Belinvestbank“ ir Plėtros bankui, taip pat – šalies Finansų ministerijai, trąšų kompanijoms, tarp kurių – ir valstybinė „Belaruskalij“.
Savo ruožtu A. Lukašenkos režimas į laisvę paleido dalį politinių kalinių.
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