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Per dieną išdaliję 13 milijonų eurų ieško dvigubai didesnės sumos: paramos žada pažerti gausiau

2026 m. birželio 23 d. 08:29
Energetikos ministerija ieško 27 mln. eurų paramos saulės energetikai, lėšos būtų papildomai skirtos kartu su jau suplanuotais 8 mln. eurų saulės elektrinių ir elektros kaupikliams, skelbia portalas „Verslo žinios“.
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„Šiuo metu Energetikos ministerija atlieka reikiamus veiksmus siekiant užtikrinti, kad 2026 m. II pusmetį 1 (kilovatų – ELTA) kW paramos priemonei gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 mln. eurų, o kaupimo įrenginiams – 9 mln. eurų“, – portalui nurodė Energetikos ministerija.
Skelbiama, kad pagal preliminarų Energetikos ministerijos planą, šiemet fiziniams asmenims saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinta skirti 24 mln. eurų.
13 mln. eurų iš jų jau išdalinti per vieną dieną, birželio pradžioje paskelbus paramą saulės elektrinėms.

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Skelbiama, kad taip pat šiemet buvo papildomai skirta virš 17 mln. eurų paramos saulės elektrinių ir kaupiklių sistemoms, su galima generuoti galia į tinklą iki 1 kilovato (kW).
Šis kvietimas buvo paskelbtas dar pernai, jam pradžioje skirta kiek daugiau kaip 5 mln. eurų.
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