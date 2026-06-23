Prekybos centrai, parduotuvės, bankai, paštas skelbia, kaip dirbs per Jonines: durys bus atviros ne visur

Darbo laikas parduotuvėse ir prekybos centruose
Kaip naujienų portalui Lrytas sako prekybos tinklo „Lidl“ komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis, per Jonines visos „Lidl“ parduotuvės dirbs įprastu laiku.
„Taip pat norėčiau priminti, kad nuo gegužės 18 dienos pasikeitė dalies „Lidl“ parduotuvių darbo laikas – vienos jų duris atveria pusvalandžiu anksčiau, kitos dirba ilgiau.
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Vasaros sezonu pasikeitė ir „Lidl“ parduotuvės Palangoje darbo laikas – ji darbą pradeda valanda anksčiau, 7 val. ryte, ir dirba ilgiau – iki vidurnakčio. Tad tiek miesto gyventojai, tiek poilsiautojai gali patogiai apsipirkti jiems tinkamu metu“, – teigia A. Bubnelis.
Prekybos tinklo „Iki“ darbo laikas dėl Joninių taip pat nesikeis. Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad daug jų parduotuvių prie jūros bei ežerų nuo birželio darbuojasi ilgiau nei neįprastai.
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Įprastu darbo laiku, prieš ir per Jonines, klientų lauks ir „Norfos“ bei „Maximos“ parduotuvės.
Kaip dirbs „Akropoliai“?
Didelių pasikeitimų nenusimato ir didžiuosiuose šalies prekybos centruose. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropolių“ darbo laikas nesikeis. Įprastu darbo grafiku „Akropoliai“ dirbs ir liepos 6-ąją.
Panaši situacija ir Kaune. Brigita Kuodytė, Kauno „Akropolio“ valdytoja, patikina, kad Kauno „Akropolis“ per Jonines dirbs įprastai – „Maxima XXX“, „Eurovaistinė“ dirbs nuo 8 val. iki 22 val., parduotuvės nuo 10 val. iki 21 val., restoranai nuo 10 val. iki 22 val.
Per Jonines gyvai žmones aptarnaujantys skyriai nedirbs
„Swedbank“ komunikacijos vadovas Petras Lingė pažymi, kad mokėjimo pavedimai mobiliojoje programėlėje, interneto banke, pinigų išgryninimas bankomatuose ir per Jonines veiks įprastai. Tiesa, Joninių išvakarėse, birželio 23 d., visi banko skyriai dirbs viena valanda trumpiau.
„Tik klientų aptarnavimo padalinio „OZO“ prekybos centre Vilniuje darbo laikas nesikeis – jis veiks nuo 10 val. iki 18 valandos. Joninių dieną, kuri yra ne darbo diena, klientus gyvai aptarnaujantys banko skyriai nedirbs.
Savitarnos zonos veiks įprastai, t. y. klientai jose banko paslaugomis gali naudotis 24/7“, – tvirtina P. Lingė.
Jis taip pat primena, kad atsitikus nenumatytam įvykiui, pavyzdžiui, praradus kortelę ar norint ją blokuoti dėl įtariamo sukčiavimo, taip pat norint registruoti draudimo žalą – tai, kaip įprasta, galima padaryti banko mobiliojoje programėlėje arba telefonu +370 5 268 4444 visą parą.
Kai kurių mokėjimų atlikti nepavyks
Birželio 24 dieną banko „Luminor“ interneto bankas ir bankomatai veiks įprastai, tačiau keisis klientų konsultavimo centrų darbo laikas.
Birželio 23 dieną, antradienį, Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras klientus aptarnaus nuo 10 iki 21 valandos, o kiti klientų konsultavimo centrai dirbs valanda trumpiau nei įprastai.
Skambučių centras tądien dirbs nuo 8 iki 20 valandos.
Birželio 24 dieną dauguma klientų konsultavimo centrų nedirbs. Išimtis – Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras, kuris klientus aptarnaus nuo 10 iki 21 valandos. Skambučių centras šventinę dieną nedirbs.
Pervedimai „Luminor“ banko viduje ir momentiniai mokėjimai tarp bankų bus vykdomi įprasta tvarka – bet kuriuo paros metu, tačiau birželio 24 dieną nebus vykdomi įprastiniai mokėjimai eurais (SEPA) ir kita valiuta į Lietuvoje ar užsienyje registruotus bankus.
Bankas informuoja, kad dėl šios priežasties klientai, planuojantys atlikti tokius mokėjimus, raginami tai padaryti iki birželio 23 dienos 16 valandos. Mokėjimai, atlikti vėliau, gavėjo sąskaitą pasieks artimiausią darbo dieną po šventės – birželio 25 dieną.
Jei banko nedarbo metu prireiktų užblokuoti mokėjimo kortelę, tai galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444.
Trečiadienį dirbs vienintelis SEB banko „Akropolio“ skyrius Vilniuje (jis dirbs nuo 10 val. iki 16 val.). Kaip nurodo banko atstovė Leontina Lesauskaitė, visi kiti SEB banko skyriai birželio 23 d. dirbs viena valanda trumpiau.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad birželio 24 dieną SEB banko skyriai nedirbs (išskyrus minėtą banko skyrių Vilniaus „Akropolyje“).
Dirbs tik dalis skyrių
O Lietuvos paštas praneša, kad Joninių dieną, birželio 24-ąją, dirbs tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Šią dieną taip pat nebus teikiamos laiškininkų bei LP EXPRESS kurjerių paslaugos.
„LP EXPRESS“ tinklo paštomatai veiks, tačiau siuntos į juos nebus pristatomos ir išimamos iš jų.
Kai kurių prekybos centruose įsikūrusių pašto skyrių darbo laikas bus kitoks ir prieššventinę dieną, birželio 23-ąją.
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