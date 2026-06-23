ROIX kviečia investuoti į technologinio ugdymo lyderės „Robotikos akademija“ plėtrą

Per ROIX platformą investuotojams siūloma finansuoti 500 tūkst. eurų paskolą, skirtą sezoniniam apyvartiniam kapitalui, dalies trumpalaikių skolinių įsipareigojimų refinansavimui bei tarptautinės plėtros tęsimui JAV rinkoje. Investuotojams siūlomos 10 proc. metinės palūkanos, mokamos kas ketvirtį, o investavimo laikotarpis siekia 24 mėnesius. Minimali investavimo suma – 500 eurų.
Projektas išsiskiria ne tik stipria organizacijos pozicija rinkoje, bet ir konservatyvia finansavimo struktūra. Investicija užtikrinama 100 proc. VšĮ „Robotikos akademija“ dalininkų teisių įkeitimu, o skolos ir užstato santykis (LTV) siekia 32,1 proc.
„Technologinio ugdymo sektorius retai pasirodo investavimo platformose – ne dėl vengimo, o dėl to, kad tokių subrendusių organizacijų mūsų regione yra nedaug. „Robotikos akademija“ yra išimtis: per ketverius metus organizacija padvigubino pajamas nuo 1,9 mln. iki 4,3 mln. eurų ir per visą šį laikotarpį nefiksavo pajamų mažėjimo. Lietuvos neformaliojo technologinio ugdymo segmente ji užima dominuojančią poziciją, o investuotojams siūlomas dviženklis pajamingumas derinamas su patraukliu užstato santykiu“, – sako ROIX įkūrėjas Benas Poderis.
Susiję straipsniai
Investicija į sparčiai augančią ateities kompetencijų rinką
„Robotikos akademija“ yra didžiausia technologinio ugdymo organizacija Lietuvoje, jau daugiau nei dešimtmetį ugdanti vaikų kūrybiškumą, loginį mąstymą, technologines kompetencijas bei problemų sprendimo gebėjimus. Organizacija vykdo būrelius, stovyklas ir edukacines programas įvairaus amžiaus vaikams.
Organizacijos veikla paremta pasikartojančių pajamų modeliu. Didelę pajamų dalį sudaro būrelių abonementai bei išankstinės registracijos į stovyklas, todėl veiklos rezultatai pasižymi aukštu prognozuojamumu. 2026 metų vasaros stovyklų registracijų skaičius gegužės pradžioje jau viršijo ankstesnių metų rezultatus ir pasiekė 1 625 registracijas.
Pasak „Robotikos akademijos“ direktorės Evelinos Burokės, šiuo metu organizacija yra pasiekusi etapą, kuriame svarbiausias tikslas – ilgalaikis augimas ir tarptautinė plėtra.
„Visada sakau, jei nori nueiti greitai – eik vienas, bet jei nori eiti toli – turi eiti kartu su komanda, bendruomene ir partneriais. Šiandien „Robotikos akademija“ yra tame taške, kur greito augimo prioritetą keičia ilgalaikiai siekiai: tapti strateginiu partneriu ne tik švietimo bendruomenei, bet ir verslui bei šalies ekonomikai.
Mūsų pagrindinė veikla yra tiesiogiai susieta su mokslo metų ritmu. Vasarą vykdome stovyklas, tačiau kartu tai ir intensyvaus pasiruošimo naujam sezonui laikotarpis – buriame ir apmokome mentorius, tobuliname mokymo turinį bei sistemas. Šis finansavimas leis padengti sezoninį apyvartinio kapitalo poreikį ir užtikrinti, kad vasara būtų ne sustojimas, o tramplinas į dar stipresnį sezoną Lietuvoje bei tarptautinėse rinkose“, – sako E. Burokė.
Tęsia plėtrą JAV ir Airijoje
Šiuo metu „Robotikos akademija“ aktyviai vysto veiklą Dubline ir Čikagoje, kur testuoja naujus ugdymo modelius, kuria partnerystes bei diegia pažangius technologinius sprendimus. Tarptautinė plėtra organizacijai svarbi ne tik dėl naujų augimo galimybių, bet ir dėl galimybės greičiau perimti pažangiausias edukacines praktikas bei technologijas ir jas pritaikyti Lietuvoje.
Dalį pritraukiamų lėšų planuojama skirti tarptautinės plėtros poreikiams. Vasaros laikotarpiu papildomas apyvartinis kapitalas bus naudojamas veiklos vystymui JAV rinkoje, o dalis finansavimo bus nukreipta trumpalaikių įsipareigojimų refinansavimui.
Kodėl pasirinkta ROIX platforma?
Pasak E. Burokės, bendradarbiavimas su ROIX yra daugiau nei finansinis sprendimas.
„Neformalus švietimas nėra įprastas investicinio krepšelio produktas. ROIX mus patraukė tuo, kad jie mato kapitalą ne tik kaip grąžos įrankį, bet ir kaip galimybę prisidėti prie prasmingų pokyčių – inovacijų, ugdymo ir šalies ateities. Jie patikėjo, kad „Robotikos akademija“ gali būti daugiau nei būrelis – ir investuotojams.
Svarbu ir tai, kad patekimas į ROIX platformą nėra savaime suprantamas. Kiekvienas projektas praeina kruopštų vertinimą, todėl tai, kad jį įveikėme, yra papildomas patvirtinimas tiek mums, tiek potencialiems investuotojams, kad „Robotikos akademija“ yra ne tik prasminga misija, bet ir tvirtai valdomas bei patikimas verslas“, – teigia ji.
Robotikos akademijos užsiėmimai
Stiprūs veiklos rezultatai ir konservatyvus finansavimo modelis
2025 metais „Robotikos akademijos“ konsoliduotos pajamos siekė 4,3 mln. eurų. Per pastaruosius ketverius metus organizacijos pajamos išaugo daugiau nei du kartus – nuo 1,9 mln. eurų 2021 metais iki daugiau nei 4,3 mln. eurų 2025 metais.
Pagrindinis organizacijos verslas Lietuvoje 2025 metais sugeneravo apie 433 tūkst. eurų EBITDA, o konsoliduota EBITDA siekė 336 tūkst. eurų. Pasak ROIX, mažesnį konsoliduotą rezultatą lėmė investicijos į plėtrą JAV ir Airijoje, o ne pagrindinės veiklos rezultatų silpnėjimas.
„Šis sandoris atitinka ROIX atrankos principą – finansuoti organizacijas, turinčias pagrįstą ir apginamą rinkos poziciją. „Robotikos akademijos“ lyderystė Lietuvoje patvirtinta praktiškai: daugiau nei 12 tūkst. vaikų kasmet, daugiau nei 650 veiklos lokacijų ir pirmoji Baltijos šalyse STEM.org akredituota organizacija. Dėl tarptautinės plėtros ir organizacinės struktūros toks projektas gali būti sunkiau finansuojamas tradiciniais būdais, tačiau tai sudaro galimybę investuotojams gauti patrauklų pajamingumą kartu su konservatyvia rizikos struktūra“, – sako B. Poderis.
ROIX toliau plečia investavimo galimybių spektrą
Lietuvos banko licenciją veikti Europos Sąjungoje turinti ROIX investuotojams siūlo galimybę dalyvauti projektuose, kurie dažnai prieinami tik instituciniams arba profesionaliems rinkos dalyviams.
Anksčiau platforma jau sėkmingai finansavo „EKSMA Optics“ akcijų įsigijimo sandorį, „Reiz Tech“ ir „CreditOnline“ konsolidacijos projektą, „PMC“ grupės transformacijos finansavimą. Visai neseniai aktyvaus susidomėjimo susilaukęs prestižinis Žvėryno projektas su NT užstatu ROIX platformoje buvo sėkmingai finansuotas ir sindikuotas, bendrai pasiekus 7,5 mln. eurų.
Platformą vysto UAB ROIX, kurios akcininkai yra ir „Nter Asset Management“ partneriai Benas Poderis bei Mantas Skipitis.
Šis straipsnis yra informacinio pobūdžio ir neturėtų būti traktuojamas kaip investicinė ar finansinė konsultacija ar siūlymas investuoti. Investavimas visada yra susijęs su rizika prarasti dalį ar visą investuotą kapitalą. Straipsnyje pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir gali neatitikti individualios investuotojo situacijos, poreikių ar rizikos tolerancijos. Prieš priimant bet kokius investicinius sprendimus, rekomenduojame pasitarti su licencijuotu finansų konsultantu.