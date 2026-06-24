Futbolo karštinė verslo neaplenkė: maitinimo vietos ir barai keičia darbo laiką, transliacijas siūlo neįprastu formatu

Stebi kartu su komentatoriumi
Norintys ne tik pažiūrėti, bet ir pasiklausyti fubtolo rungtynių komentavimo gyvai, gali apsilankyti Vilniuje, Ozo g., esančiame gastrobare „Plus plus plus“. Čia prie futbolo fiestos dažnai prisijungia ir sporto komentatorius Nerijus Kesminas.
Kaip portalui Lrytas pasakojo gastrobarų įkūrėjas Aurimas Zimnickas, futbolo rungtynių formatui tai – pirmas toks kartas. Anksčiau toks sporto renginių stebėjimo būdas buvo pasiūlytas praėjusiais metais vykusiame Europos krepšinio čempionate. Tuomet rungtynes komentavo krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis.
Saldus pergalės skonis: pasaulio futbolo čempionatui – specialūs kepiniai
„Esame labai patenkinti – aktyvumas viršijo mūsų lūkesčius. Ne paslaptis, kad rungtynių laikas dažnai yra vėlyvas. Kartais prasideda 22 val., kartais 23 val. – tik keletas rungtynių prasideda 19–20 val.
<...> Bet esminės įtakos tai nedaro. Žiūri net ir tas rungtynes, kurias rodo 1 val. nakties, bet jas žiūri penktadieniais, šeštadieniais. Jeigu rungtynės užsitęsia, tai dar palaukiam, kol baigsis“ – futbolo rungtynių lankomumą apžvelgė A. Zimnickas.
Verslininkas sako nustebęs, kad lankytojai gausiai renkasi ne tik savaitgaliais, bet ir darbo dienomis ar esant lietingam orui. Nors futbolo stebėjimas su gyvu komentavimu organizuojamas po atviru dangumi.
O kai lauke geras oras, laisvų vietų gali ir nebelikti. Palyginimui, krepšinio čempionato rungtynės tokio susidomėjimo sulaukdavo tik tuomet, kai žaisdavo Lietuvos rinktinė, pastebėjo pašnekovas.
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„Jaučiamas bendras susidomėjimas čempionatu. Sirgaliai, matyt, turi savo favoritus, bet žiūri visas rungtynes. Nepasakyčiau, kad rinktųsi pažiūrėti tik Anglijos, Ispanijos ar Portugalijos“, – teigė A. Zimnickas.
Natūralu, kad susidomėjimas atsispindi ir apyvartoje. Lyginant su įprastomis dienomis, ji gali padidėti ir 40–50 proc., skaičiavo verslininkas.
Čempionatų norėtų dažniau
Fubtolo nuotaikomis gyvenantys sirgaliai Vilniuje laukiami ir Bernardinų bei Misionierių kiemuose. Čia maisto erdves valdanti Ivona Šukevič šyptelėjo – čempionatai galėtų būti rengiami nors ir kasmet.
„Pagyvėjimas tikrai matosi, svečių sulaukiam daug. Prie lankomumo prisidėjo geresni orai, kadangi rungtynes mes rodome po atviru dangumi.
Mūsų vietos specifinės – didžiuliai televizoriai, daug maisto vagonėlių, barų. Žmonėms vien tai patinka, kad gali būti gamtoje ir dar žiūrėti futbolą“, – pasakojo verslininkė.
Nors rungtynės rodomos vėlyvu metu, I. Šukevič pastebi, kad vasarą žmonės nebijo pasėdėti iki vėlumos. Juolab, kad tai – ir proga susitikti su draugais.
Prie jaučiamo šurmulio prisitaiko ir prekiaujantys maisto vagonėliuose, jie paruošia daugiau užkandžių nei įprastai.
„Žmonės prabūna ir 4–5 val., pažiūri dvejas rungtynes. Niekur nebeskuba, atsisėda ir leidžia laiką“, – pasakojo I. Šukevič.
Įprastai kiemeliuose veikiančios maitinimo ir gėrimų vietos dirba iki vidurnakčio, tačiau kartais tenka padirbėti ilgiau nei numatyta grafike – priklauso, kiek žiūrovų tuo metu žiūri rungtynes, taip pat sakė verslininkė.
Perpildytų barų dar nebuvo
Tuo metu Kaune nuotaikos kiek kitokios. Vienas iš Kaune esančių sidro barų „2,5 obuolio“ steigėjų Mindaugas Juodgudis pasakojo, kad rezervacijų sulaukiama, tačiau dar nė karto barai nebuvo perpildyti. Nors čempionato transliacijos baruose rodomos kasdien.
Būna, kad lankytojai net pasiskirsto į dvi stovyklas – futbolo aistruoliai renkasi baro viduje, o tie, kurie čempionato žiūrėti nenori, renkasi sėdėti lauke, nes ten transliacijos nerodomos.
„Yra susidomėjimo, negaliu sakyti, kad visai nėra. Gal ir nuo lokacijos priklauso – viename bare daugiau, kitame mažiau.
Pas mus tie kaunietiški juokai, kad Senamiestis miršta, o Laisvės alėja gyvuoja. Taip ir su futbolu – kur gyvuoja, ten daugiau žiūri, kur miršta, ten mažiau“, – šyptelėjo M. Juodgudis.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad lankytojai mieliau žiūri ankstyvąsias vakaro rungtynes. Tuo metu naktimis rodomos transliacijos daug susidomėjimo nesulaukia, nors savaitgaliais barai dirba ilgiau nei darbo dienomis ir galimybę stebėti čempionatą vėlyvu metu suteikia.
„Rungtynės būna įjungtos dėl fono, bet 2 val. nakties tikrai niekas neina žiūrėti futbolo į barą, kad ir dirbam“, – sakė pašnekovas.