Ignalinos AE uždarymui – šimtai milijonų, bet tai dar ne viskas: atsiranda ir nauji saugumo saugikliai

Kaip nurodoma V. Sinkevičiaus biuro pranešime, Lietuvai pavyko išsaugoti visą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui numatytą 678 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) paramą.
„Ignalinos AE uždarymas yra vienas didžiausių projektų nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Tai darbas, kurį kasdien atlieka šimtai žmonių, ir atsakomybė, kurią prisiėmė visa valstybė. Džiaugiuosi, kad EP pavyko ne tik apginti finansavimą, bet ir sustiprinti svarbiausias garantijas Lietuvai – nuo darbuotojų apsaugos ir didesnio finansinio stabilumo iki naujų saugumo priemonių prieš hibridines grėsmes“, – cituojamas EP komiteto pranešimą rengęs V. Sinkevičius.
Pranešime pažymima, kad EP pozicijoje pabrėžiamas solidarumas su Lietuva ir primenama, kad Ignalinos AE buvo uždaryta anksčiau laiko siekiant pašalinti grėsmę, kurią kėlė RBMK tipo reaktoriai. Parlamento pozicijoje taip pat akcentuojama, kad ES finansavimas turi išlikti stabilus ir nuspėjamas viso projekto įgyvendinimo metu.
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Vienas svarbiausių EP pasiektų pokyčių – darbuotojų apsauga. Atsisakyta Europos Komisijos siūlymo numatyti privalomą darbuotojų skaičiaus mažinimą bent trečdaliu. Vietoje to įtvirtinta, kad darbo jėgos pokyčiai gali būti vykdomi tik užtikrinant saugų darbų vykdymą, darbuotojų perkvalifikavimą ir naujų įgūdžių ugdymą.
EP iniciatyva į programą taip pat pirmą kartą įtrauktos nuostatos dėl apsaugos nuo hibridinių grėsmių, įskaitant bepiločių orlaivių atakas. Tokios galimybės Europos Komisijos pasiūlyme nebuvo numatytos.
V. Sinkevičiaus biuro pranešime nurodoma, kad taip pat sutarta dėl didesnio skaidrumo naudojant programos lėšas. Nuo šiol kiekviename projekto etape turės būti aiškiai pagrindžiama, kam reikalingas finansavimas ir kaip jis bus panaudotas. Be to, sustiprinti saugos reikalavimai darbuotojams ir visuomenei, o priimant sprendimus bus privaloma atsižvelgti ir į jų poveikį ateities kartoms.
Be to, EP nusprendė geriau apsaugoti Ignalinos AE uždarymo proceso ekspertinę patirtį, numatydamas, kad jomis su trečiosiomis šalimis bus galima dalytis tik tais atvejais, kai tai atitinka ES interesus.
Po balsavimo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete, EP pozicija bus teikiama tvirtinti rugsėjo mėnesio plenarinėje sesijoje Strasbūre. Galutinį teisės aktą, atsižvelgdama į EP nuomonę, priims Europos Sąjungos Taryba.
ELTA primena, kad pirmasis Ignalinos AE blokas buvo sustabdytas 2004 metų gruodžio pabaigoje, antrasis blokas – 2009 metų gruodžio 31 dieną. Šiuo metu elektrinėje vykdomi įrangos išmontavimo darbai, elektrinės eksploatavimą nutraukti planuojama iki 2038 metų.
Lietuva uždaryti atominę elektrinę įsipareigojo stodama į ES.
Virginijus SinkevičiusEuropos Parlamentas (EP)Ignalinos atominė elektrinė (IAE)
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