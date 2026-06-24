Klaipėdos uoste – svarbūs pokyčiai nuo liepos: keičiasi mokesčių tvarka

Susisiekimo ministerijos parengtame ir antradienį Vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyta patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčio sudedamąsias dalis ir jų dydžių nustatymo principus, taip įgyvendinant anksčiau Seime priimto įstatymo nuostatas.
Projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavų sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą.
Pagal projektą, uosto infrastruktūros mokestį sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivio, sanitarinis ir uosto akvatorijos mokesčiai.
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Taip pat siūloma LTSA pavesti ne tik tvirtinti infrastruktūros mokesčio dydžius, bet ir prižiūrėti uosto naudotojų veiklą laisvajame uoste.
Nutarimo projekte numatytos ir pereinamojo laikotarpio nuostatos, kurios leistų pirmuosius infrastruktūros mokesčio dydžius nustatyti remiantis iki šiol galiojusiu reguliavimu. Pasak rengėjų, tai užtikrintų reguliavimo tęstinumą ir teisinį tikrumą.
Numatoma, kad išsami uosto infrastruktūros mokesčio dydžių nustatymo principų peržiūra bus atlikta iki 2026 m. spalio 1 dienos.
Kaip skelbė ELTA, po prezidento Gitano Nausėdos veto patobulintais Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto įstatymo pakeitimais siekiama užtikrinti, kad uosto žemė ir infrastruktūra būtų naudojamos pagal paskirtį.
Nuo liepos įsigaliojančiu projektu keičiamas uosto infrastruktūros mokesčio ir žemės nuomos teisinio reguliavimo modelis – strateginiai principai bus sprendžiami Vyriausybės lygmeniu, o techniniai klausimai deleguojami Susisiekimo ministerijai.
Kaip anksčiau yra teigusi susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė, pokyčiai padės užtikrinti vienpakopį uosto valdymą, kuris yra paprastesnis nei dabartinis, leistų efektyviau organizuoti sprendimų priėmimą ir atitiktų Akcinių bendrovių įstatymą.
Taip pat numatoma sustiprinti ir investicinę aplinką, griežtinti nacionalinio saugumo saugiklius – numatyta, kad uostas išliks atviras vidaus ir tarptautinei laivybai, tačiau tik tuo atveju, jei tai neprieštarauja valstybės saugumo interesams.
Esant grėsmėms ar pasikeitus geopolitinei situacijai, laivyba uoste bus ribojama arba stabdoma.
Tuo metu siekiant efektyvesnio reagavimo į taršos incidentus uoste, pakeistas aplinkosauginės atsakomybės paskirstymas – uosto žemės naudotojai dabar yra atsakingi už dugno tvarkymą 30 metrų pločio akvatorijos juostoje prie krantinių.