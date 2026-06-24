Kaip naujienų portalui Lrytas sako UŽ atstovė Milda Jankauskienė, apie numatomą UAB „Reklamos sistemos“ grupės darbuotojų atleidimą UŽ pranešė nemokumo administratorius. Įspėti visi 22 darbuotojai, iš jų daugiausiai – dekoracijų statytojai (15).
„Numatoma atleisti LR darbo kodekso 63 straipsnyje sąlygomis nurodytomis nuo 2026 m. birželio 4 d. Atleidimo priežastys – Darbo kodekso 62 str. ir Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 62 str. 1 d.“, – nurodo M. Jankauskienė.
Minimas straipsnis kalba apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio bankroto atveju.
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Telefonu susisiekus su „Reklamos sistemų“ atstovais, jie nepanoro kalbėti apie priežastis, nulėmusias įmonės bankrotą.
Portale rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad „Reklamos sistemų“ pardavimo pajamos 2025 metais siekė 1 mln. Eur, grynasis nuostolis – 134 tūkst. Eur. Šių metų balandį įmonė sumokėjo 231 Eur mokesčių.
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Bendrovė turi nemenką skolą „Sodrai“. Birželio 22 d. ji siekė net 189 952,93 Eur.
„Reklamos sistemos“ taip pat buvo pasinaudojusios ES parama. Skelbiama, kad inovatyvių paslaugų diegimui e-komercijos sprendimams iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įmonei buvo skirta 49,2 tūkst. Eur.
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