Svarbus pokytis „Ryanair“ keleiviams su vaikais: keičiasi vietų paskirstymas

Kaip teigiama oro bendrovės pranešime, „Ryanair“ netaiko jokio mokesčio už tai, kad vaikai sėdėtų šalia lydinčių suaugusiųjų. Pagal esamą tvarką, kaip ir visi kiti suaugusieji, pasirinkę rezervuotą sėdimąją vietą, su vaikais keliaujantys suaugusieji moka vieną rezervuotos sėdimosios vietos mokestį, tačiau toje pačioje rezervacijoje gali nemokamai pasirinkti rezervuotas sėdimas vietas šalia savęs iki 4 vaikams.
Tai reiškia, kad su vaikais keliaujantys tėvai moka už vieną – suaugusiojo – rezervuotą vietą.
Nuo birželio 25 d. atlikdami užsakymus suaugusieji, keliaujantys su vaikais ir nenorintys mokėti už rezervuotą vietą, apie jiems paskirtą nemokamą vietą bus informuoti po registracijos skrydžiui.
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„Ryanair“ atkreipia dėmesį, kad šeimos, pasirinkusios šį atsitiktinį vietų paskirstymą viena šalia kitos, greičiausiai bus sodinamos lėktuvo salono gale, nes priekinės eilės paprastai rezervuojamos ir išparduodamos pirmiausia.
Skrydžių bendrovė teigia, kad šis pakeitimas neturės įtakos „Ryanair“ pajamoms.