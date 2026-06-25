Bloga vien nuo vaizdo: mėsos perdirbimo įmonėje – negyva pelė, musės ir suplėkę šaldytuvai

VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus specialistai po planinio patikrinimo MB „Sūduvos mėsos gaminiai“ nedelsiant sustabdė įmonės veiklą. Nors įmonė veikia ne pirmus metus (anksčiau – kitu pavadinimu) ir jau buvo bausta, čia vėl užfiksuoti šiurkštūs, sisteminiai pažeidimai.
Kaip fesibuke praneša VMVT, patikrinimo metu nustatytos antisanitarinės sąlygos: nešvarios patalpos, kraujo ir vandens sankaupos ant grindų, pelėsiu padengti šaldytuvai ir įsisenėję mėsos likučiai ant neplaunamos įrangos.
Rasta kenkėjų: patalpose skraidė musės, o masalo dėžutėje aptikta negyva pelė – jai patekti į vidų padėjo nesandarios lauko durys.
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„Nesaugi produkcija: rasta daugiau nei 300 kg neaiškios kilmės mėsos žaliavos (be etikečių, pasibaigusio galiojimo, su gedimo požymiais).
Taršos rizika: šalutiniai gyvūniniai produktai (ŠGP) buvo nerūšiuojami, neženklinami ir neapskaitomi, o ŠGP šaldiklyje laikyta maistui skirta mėsa.
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Laboratoriniai tyrimai nevyko, savikontrolė realybėje nefunkcionavo.
Visa rasta produkcija pripažinta nesaugia, jos tiekimas į rinką uždraustas, o mėsos gaminiai bus utilizuoti prižiūrint VMVT inspektoriams“, – rašė VMVT atstovai.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)mėsos perdirbėjaipažeidimai
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