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Elonas Muskas – nebe trilijonierius

2026 m. birželio 25 d. 16:07
Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas nebėra trilijonierius, nes jo įmonių, ypač „SpaceX“ ir „Tesla“, akcijų vertė staigiai krito per pasaulinį akcijų išpardavimą rinkose antradienį, birželio 23 d., remdamasis 500 turtingiausių žmonių sąrašu „Bloomberg Billionaires Index“ praneša finansų leidinys „The Business Standard“.
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E. Musko turimo turto vertė nusmuko iki maždaug 957 mlrd. JAV dolerių (apie 844 mlrd. eurų).
Anksčiau birželio mėnesį E. Muskas trumpam buvo tapęs trilijonieriumi, kai „SpaceX“ įmonių grupė didžiausiame visų laikų pirminiame viešajame akcijų siūlyme (angl. initial public offering, IPO) buvo įvertinta beveik 2 trln. JAV dolerių.
Birželio 16 d. vienos „SpaceX“ akcijos kaina pasiekė 225 JAV dolerių – didžiausią dienos maksimumą. Tačiau antradienį, užsidarant biržoms, vienos akcijos vertė nukrito iki maždaug 156 JAV dolerių. Tai reiškia, kad „SpaceX“ akcijų vertė nusmuko daugiau nei 30 proc. nuo neseniai pasiekto aukščiausio lygio, paskelbė leidinys „Business Insider“.

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Technologijų įmonių akcijų išpardavimas taip pat paveikė „Tesla“ akcijų vertę, o tai dar labiau sumažino E. Musko turto vertę.
„Bloomberg“ duomenimis, jo turima „SpaceX“ akcijų dalis vis dar buvo verta apie 744 mlrd. JAV dolerių, o tai yra didžiausias jo turtas, sudarantis beveik 80 proc. visos turto vertės. Tuo metu jo turimos „Tesla“ akcijos įvertintos maždaug 158 mlrd. JAV dolerių.
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Pastaruoju metu investuotojai ėmė nerimauti, kad dirbtinio intelekto (DI) įmonės gali būti pervertintos, o tai kelia būgštavimus dėl galimo DI burbulo.
Susirūpinimas dėl galimo palūkanų normų didinimo taip pat didina spaudimą technologijų bendrovių akcijoms.
Be to, pasak „The Business Standard“, kai kurie analitikai reiškia abejones, ar „SpaceX“ akcijų vertė iš tiesų turėtų būti tokia didelė, nes daugelis didžiausių įmonės projektų bus įgyvendinti tik ateityje.
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