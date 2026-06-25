Po dronų smūgių Maskvos naftos perdirbimo gamykla neveiks bent pusmetį

„Remontas truks mažiausiai pusmetį“, – sakė vienas su situacija susipažinęs asmuo.
Gamyklos operatorė „Gazprom Neft“, paprašyta komentaro, kol kas nereagavo.
Ukrainos dronai praėjusiomis savaitėmis du kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai, ir ši buvo priversta nutraukti veiklą. Tai apsunkina Rusijai spręsti degalų trūkumo šalyje problemas.
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Kiti šaltiniai pranešė, kad Rusija dėl degalų trūkumo, kilusio po Ukrainos dronų atakų, paprašė kaimyninio Kazachstano 50 tūkst. tonų benzino. Dėl smūgių kelioms naftos perdirbimo gamykloms Rusijos benzino gamyba iki birželio pabaigos sumažėjo beveik ketvirtadaliu, lyginant su praėjusiais metais.
Rusijos energetikos ministerija to kol kas komentuoti nepanoro. Kazachstano energetikos ministras pareiškė, kad oficialaus paklausimo iš Maskvos negauta.
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Šis žingsnis pabrėžia teikimo sutrikimų mastą vienai didžiausių degalų eksportuotojų pasaulyje. Anot šaltinio, benzinas iš Kazachstano gali būti mainomas į Rusijos aviacinį kurą. Kazachstanas dėl augančios paklausos ir remonto darbų savo perdirbimo gamykloje susiduria su aviacinio kuro stygiumi.
Maskvanaftos perdirbimo gamykladronai
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