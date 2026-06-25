„Kas vyksta Kaune“ redakciją pasiekusiame laiške skaitytoja teigia, kad garsiai leidžiama muzika, triukšmas ir žmonių šurmulys trikdo aplinkinių gyventojų ramybę, o naktinis gyvenimas Laisvės alėjoje palieka ir ne itin malonų vaizdą bei kvapą.
„Noriu pasidalinti patirtimi, kas vyksta prie Laisvės al. 68 restorano „PJazz“ savaitgalio naktimis iki 3–4 val. ryto. Tai – „diskoteka“, tik gaila, kad buvusioji Vyriausybė jau nesulaukė... „Diskoteka“, žinoma, paminėjo ir Jonines, bet savaip – trikdydama viešąją rimtį ir drebindama aplinkinių namų sienas“, – redakcijai rašė kaunietė.
Moteris taip pat perdavė vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriose, jos teigimu, užfiksuoti siautulingi vakarai Laisvės alėjoje. Gyventoja nurodo turinti ir daugiau vaizdinės medžiagos iš birželio 19–20 dienomis vykusių linksmybių, po kurių Laisvės alėja esą liko apšnerkšta.
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Kaunietė kelia klausimą ne tik dėl triukšmo, bet ir dėl viešosios tvarkos, leidimų bei atsakomybės už po naktinių linksmybių liekančią netvarką. Jos teigimu, po tokių vakarų ant miesto grindinio lieka sudaužytų stiklų, dėmių ir kitų nešvarumų.
„Kyla daug klausimų „diskotekos“ rengėjams. Kodėl nesilaikoma Lietuvoje nustatytos viešosios tvarkos? Ar yra išduotas savivaldybės leidimas renginiams naktį ir naktinei prekybai alkoholiu? Kas valys sudaužytus stiklus, dėmes bei vėmalus nuo miesto grindinio plytelių?“ – klausimus kelia skaitytoja.
Gyventoja taip pat stebisi, kodėl, jos teigimu, į situaciją nereaguoja pro šalį važiuojantys policijos pareigūnai. Laiške ji nurodo kelis kartus mačiusi pravažiuojančius policijos pareigūnus, tačiau esą jokių priemonių nebuvo imtasi.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą viešosios rimties trikdymu laikomi šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas, grojimas muzikos instrumentais ar kitokiais garsiniais aparatais bei kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą. Nakties ramybės laikas Lietuvoje galioja nuo 22 iki 7 val. ryto.
Kauno miesto savivaldybė savo skelbiamoje informacijoje nurodo, kad dėl viešosios rimties trikdymo gyventojai gali kreiptis į policiją arba savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių, o už tokius pažeidimus administracinių nusižengimų teiseną gali pradėti tiek policija, tiek savivaldybės administracijos atstovai.
Dėl šios situacijos naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi į „PJazz“ ir policiją. Gavus atsakymus, publikaciją papildysime.
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