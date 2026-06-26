„Jeigu žmogus nori darbo – visa kita išmokstama“: P. Masiulis apie tai, kas „išduoda“ gerą kandidatą

Kur kas daugiau apie žmogų pasako jo motyvacija, smalsumas ir vidinis noras dirbti, tačiau kaip atpažinti šiuos bruožus?
CV neparodo svarbiausio Pirmas žingsnis renkantis darbuotoją – aiškiai suprasti, kokio žmogaus iš tiesų reikia konkrečiai pozicijai.
„Svarbiausia įsivertinti, kam tas žmogus reikalingas, kokios bus jo pareigos ir atsakomybės. Tik tai apibrėžus galime pradėti galvoti, koks turi būti tipažas. Jau kalbant su žmogumi, aš pirmiausia žiūriu į akis – jos išduoda, kad žmogus tikrai nori šio darbo, o būtent šis vidinis noras yra stipresnis rodiklis nei formalūs įrašai gyvenimo aprašyme“, – dalijasi generalinis direktorius.
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Patirtis – privalumas, tačiau ne būtinybė Nors daugelis darbdavių pirmiausia vertina patirtį, „Tele2“ vadovas sako, kad ji dažnai yra tik privalumas, o ne lemiamas kriterijus.
„Žinoma, žmonės, turintys daugiau patirties, greičiau įsilieja į darbą ir daro mažiau klaidų, tačiau kartais būna tokių protingų žmonių, kurie neturi patirties. Tuomet jau pirmojo pokalbio metu matosi, kad žmogus yra gabus – ir tada supranti, kad jis visko išmoks“, – teigia jis.
Tokį potencialą dažniausiai išduoda labai konkretūs dalykai – kaip kandidatas sprendžia užduotis, atsako į klausimus ir ar pats aktyviai domisi.
„Darbo pokalbyje klausiame, kaip kandidatas elgtųsi vienoje ar kitoje situacijoje. Dažniausiai, jeigu svarbesnė pozicija, duodame ir namų darbą, kuris parodo, kaip jis galvoja, kaip sprendžia. Taip daug geriau gali susipažinti su žmogumi ir suprasti, koks jis yra iš tiesų“, – sako vadovas.
Smalsumas – motyvuoto darbuotojo rodiklis Dar vienas aiškus ženklas, kad kandidatas tinkamas – jo smalsumas ir iniciatyva. Pasak „Tele2“ vadovo, būtent per pokalbį labai greitai pasimato, ar žmogui iš tiesų rūpi tai, ką jis daro.
„Tu turi tą žmogų pajausti – kas jam įdomu, ar tikrai jam įdomu, kaip jis kalba. Jeigu kalba ir žiūri pro langą, tai atrodo, kad gal ir moka dirbti, bet jam neįdomu. Jeigu kandidatas yra motyvuotas, pats klausinėja, ateina su klausimais – tada matai, kad jam nuoširdžiai rūpi“, – pastebi jis.
Petras MasiulisCVkandidatai
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