 „Norfos bazė“ po rekonstrukcijos: prekių gausu, pirkėjams viskas ranka pasiekiama.  

Pasitelkus naujausius technologinius sprendimus atnaujintoje didžiulėje, apie 5300 kvadratinių metrų užimančioje prekybos salėje ypač didelis yra ir pramoninių, ir maisto prekių pasirinkimas.
Ši parduotuvė prieš 17 metų įsikūrė pramoniniame sostinės rajone, buvusios metalo apdirbimo gamyklos „Vilniaus Vingis“ pastatuose.
„Parduotuvę anuomet atidarėme atsižvelgdami į tiems laikams būdingą koncepciją. Joje bakalėjos – ilgo galiojimo prekės būdavo sukrautos tiesiog ant padėklų. Greitai gendančių maisto produktų skyrius tuo metu buvo nedidelis. Tačiau gana greitai pajutome, kad kurį laiką buvusi populiari prekyba nuo padėklų išsikvėpė. Atsirado normalios parduotuvės, kurioje prekės būtų sudėtos į lentynas, o ir jų asortimentas būtų didesnis, poreikis“, – pasakojo 163 parduotuves Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
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Siūlo daug naujovių
Atnaujintoje „N bazės“ parduotuvėje pirkėjams šiuo metu siūloma daug naujovių. Viena jų – įrengta kepyklėlė, kurioje kasdien prikepama įvairių bandelių ir kitų skanėstų.
Renovuojant parduotuvę buvo smarkiai padidintas kulinarijos cechas. Jame pagaminama ne tik gerokai daugiau, bet ir įvairesnių patiekalų. Jų paklausa pastaraisiais metais pastebimai didėjo ir toliau tebedidėja.
Ir „N bazėje“, ir kitose atnaujintose tinklo parduotuvėse tam, kad pirkėjams būtų patogiau, įrengta gerokai daugiau nei buvo savitarnos vitrinų – vadinamųjų salų. Jose iš karto galima išsirinkti labiausiai patinkančius gaminius. Jie jau būna pasverti ir tinkamai supakuoti.
Salos su tam tikros temperatūros režimą palaikančiomis vitrinomis įrengtos ir vaisių bei daržovių, taip pat sūrių skyriuose.
O šviežią žuvį, kaip ir šviežią mėsą, pirkėjai renkasi stabtelėję prie pardavėjų aptarnaujamų vitrininių šaldytuvų. Atnaujinant „N bazę“ šioms vitrinoms buvo skirta daugiau vietos, jos gerokai pailgintos.
„Joje ir iki remonto iš visų tinklo parduotuvių parduodavome daugiausia šviežios mėsos bei paukštienos. Pavyzdžiui, paukštienos „N bazėje“ buvo nuperkama apie 16 tonų per mėnesį, kiaulienos – apie 52 tonas, apie 8 tonas – jautienos ir kitokios mėsos. Kiaulių puselės į parduotuvę atvežamos tiesiai iš „Rivonos“ skerdyklos ir ten pat, parduotuvėje esančiame mėsos skyriuje, yra išpjaustomos. Siekdami patenkinti sparčiai augančią šviežios mėsos paklausą jos skyrių gerokai išplėtėme, juo labiau kad jame bus daromi ir įvairūs mėsos gaminiai“, – kalbėjo D.Dundulis.
Mėsą brandina kameroje
„Norfos“ tinklas jau pelnė pirkėjų palankumą už tai, kad didžiosiose jo parduotuvėse yra didelė aukštos kokybės sausai brandintos jautienos pasiūla.
Pasak D.Dundulio, iki remonto „N bazėje“ jautiena buvo brandinama keliose tam skirtose spintose, o šiuo metu joje jau yra įrengta kelis kartus erdvesnė brandinimo kamera.
Ši įranga garantuoja, kad kokybiškos mėsos paklausa neprasilenks su pasiūla – pirkėjai jos visada galės įsigyti.
Anksčiau brandintos jautienos kartais pritrūkdavo, nes ji brandinama 28 dienas, ir kartais pirkėjai ją išpirkdavo greičiau, nei pardavimui būdavo parengiama kita subrandintos mėsos partija.
Atnaujino įvairią įrangą
„N bazėje“, kaip ir kitose per pastaruosius kelerius metus atnaujintose „Norfose“, iš esmės buvo rekonstruoti ir pakeisti inžineriniai tinklai.
Anot D.Dundulio, sukaupta patirtis liudija, kad statybos standartai, kurie yra rekomendacinio pobūdžio, neretai prasilenkia su realiais poreikiais.
Pavyzdžiui, pagal standartus rekomenduojama montuoti tam tikro skersmens kanalizacijos vamzdžius, tačiau parduotuvėse juos būtina sunerti gerokai platesnius, antraip kiltų rimtų problemų. Siauri vamzdžiai ilgainiui užsikemša, o juos išvalyti nėra paprasta.
„Vienas svarbiausių mūsų technologinių sprendimų yra susijęs su patalpų šildymu. Tam naudojama šilumos energija, kurią speciali įranga surenka iš prekybos salėse stovinčių šaldytuvų. Kitas tvarumui palankus sprendimas – modernus apšvietimas, kuris sunaudoja mažai elektros energijos ir sukuria jaukią aplinką. Apskritai modernizavus „N bazės“ interjerą parduotuvės erdvė pasikeitė neatpažįstamai – nebeliko jokio bazės vaizdo. Šioje srityje esame lyderiai, nes modernias ir gerokai ekonomiškesnes už senąsias apšvietimo sistemas pradėjome montuoti 2009-aisiais statydami naujas ir rekonstruodami senąsias parduotuves. Per visą šį laiką sistemos irgi gerokai patobulėjo. Šiuo metu LED apšvietimas yra gerokai efektyvesnis, nei būta prieš septyniolika metų“, – sakė D.Dundulis.
Mažina energijos sąnaudas
Anot D.Dundulio, „Norfos“ tinkle diegiamos technologinės naujovės padeda racionaliai naudoti elektros energiją.
Nors per pastaruosius kelerius metus buvo atidaryta dešimtys naujų parduotuvių, kartu ir didžiausio XXL bei „Hyper“ formato, bendros sąskaitos už elektros energiją ne padidėjo, bet šiek tiek sumažėjo.
„Pirmosiose modernizuotose parduotuvėse automatizuotai galėjome valdyti tik apšvietimą, užtat šiuo metu visus elektrą naudojančius įrenginius valdome centralizuotai. Ekonominis efektas gerai regimas būtent sąskaitose, nes technologijos padeda smarkiai sumažinti elektros energijos poreikį“, – apie tinklo veiklos efektyvumą didinančias priemones pasakojo „Norfos“ vadovas.
Vandeniui parduotuvėse įkaitinti taip pat buvo pasitelkta racionali sistema.
Kai vanduo kaitinamas šilumos mazge, iš jo dideliame pastate iki čiaupo jis teka ilgais vamzdynais ir atvėsta.
Taigi atsukus čiaupą į kanalizaciją tenka nuleisti nemažai atvėsusio vandens, o šilumos energija jam įkaitinti juk jau buvo panaudota.
„Kad karštas vanduo bėgtų vos tik atsukus čiaupą, reikalinga žiedinė sistema. Joje siurbliai karštą vandenį nuolat verčia tekėti vamzdžiais ir jis neatvėsta, nors ir dar kurį laiką nėra naudojamas. Taigi parduotuvėse dabar vandenį kaitiname tik ten, kur jis yra naudojamas, ir jis nuolat cirkuliuoja vamzdynu. Tai – efektyvi sistema“, – patirtimi pasidalino D.Dundulis.
Jis yra įsitikinęs, kad statant naują ar renovuojant seną parduotuvę, kurią teks patiems ir eksploatuoti, būtina parinkti tokias technologijas, kurių priežiūrai reikės santykinai nedaug laiko, o energijos sąnaudos, kaip ir finansinės sąskaitos, bus mažesnės.