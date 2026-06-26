D. Trumpas pagrasino 100 proc. muitais ES šalims dėl skaitmeninių paslaugų mokesčio

„Bet kuri šalis, kuri įves tokį mokestį, bus nedelsiant apmokestinta 100 proc. muitu visoms prekėms, siunčiamoms į Jungtines Amerikos Valstijas“, – savo „Truth Social“ platformoje paskelbė D. Trumpas ir pridūrė, kad „šis TARIFAS pakeis su šalimi sudarytus prekybos susitarimus, nesvarbu, ar jie įgyvendinti, pasirašyti, ar ne“.
D. Trumpas tai pareiškė kitą dieną, kai Europos Sąjungos (ES) šalys pritarė praėjusiais metais su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis sudarytam prekybos susitarimui, pagal kurį Europos importo mokesčiai apribojami iki 15 procentų.
Tačiau D. Trumpas ne kartą aiškiai leido suprasti norintis panaikinti vadinamąsias netarifines prekybos kliūtis, jo taikiklyje – griežti Europos technologijų ir aplinkosaugos reglamentai. JAV vadovo teigimu, šios taisyklės trukdo JAV eksportui.
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Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas pagrasino įvesti 100 proc. tarifą prancūziškam vynui ir šampanui, nebent Paryžius panaikintų skaitmeninių paslaugų mokestį technologijų įmonėms.
Prancūzija 2019 m. įvedė trijų procentų mokestį pajamoms, kurias šalyje uždirba technologijų įmonės, įskaitant JAV milžines „Facebook“, „Amazon“, „Apple“ ir „Google“ patronuojančiąją bendrovę „Alphabet“.