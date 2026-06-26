Kaip skelbė ELTA, VERT gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomenines energijos išteklių kainas – nuo liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę (kWh), gamtinės dujos – 4 centais už kubinį metrą.
Valstybinio reguliuotojo teigimu, nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenys užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais.
Jeigu rodmenys bus deklaruoti liepos 1 d. ar vėliau, už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ar gamtines dujas bus taikomi nauji, nuo liepos įsigaliosiantys tarifai.
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VERT atkreipia dėmesį, kad vartotojai privalo deklaruoti rodmenis iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos. Teigiama, kad tai ypač svarbu keičiantis kainoms, siekiant, kad mokėjimai būtų apskaičiuoti teisingai.
VERT taip pat primena, kad vartotojai turi pareigą rodmenis deklaruoti laiku kiekvieną mėnesį ir pateikti teisingus duomenis, naudojantis įprastais būdais – elektros ir dujų tiekėjų savitarnose ar kitais vartotojams patogiais ir tiekėjų siūlomais kanalais.