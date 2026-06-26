Mažieji bankai tampa SVV išgyvenimo garantu: kaip „SME Bank“ padeda užpildyti 1 mlrd. eurų finansavimo skylę

Tačiau Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko tyrimo duomenys atskleidžia, kad šiam kritiškai svarbiam sektoriui vien Lietuvoje kasmet trūksta apie 1 mlrd. eurų kapitalo. Net 36 proc. SVV įmonių finansavimo paraiškų arba visiškai atmetamos, arba jos gauna mažesnį finansavimą nei reikia.
„SVV Lietuvoje vis dar pernelyg dažnai lieka už dominuojančių didžiųjų bankų rizikos vertinimo paraščių. Išgirdę neigiamą atsakymą pagrindiniame savo banke, verslininkai neretai nuleidžia rankas. Tokiomis sąlygomis alternatyvus finansavimas ir mažieji bankai yra kone vienintelė reali strategija norint išlikti konkurencingiems ir nepralaimėti kovos operatyvesniems konkurentams“, – sako Lukas Baškys, SVV įmonėms skirto banko „SME Bank“ administracijos vadovo pavaduotojas.
L. Baškys pastebi, kad didieji žaidėjai pirmiausia konkuruoja dėl kelių šimtų stambių įmonių, o mažesnieji verslai lieka užnugaryje. Šią tuštumą rinkoje sėkmingai užpildo lankstūs specializuoti bankai, siūlantys individualius sprendimus ir tampantys realiu SVV išgyvenimo garantu.
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Kaip įveikti užstato ir lėto tempo problemas?
SVV įmonėms, ieškančioms kapitalo, skaudžiausi yra du dalykai: užstatas ir sprendimų priėmimo greitis didžiuosiuose bankuose. Kadangi bankinis sektorius yra griežtai reguliuojamas, tradiciniuose bankuose procesai, tokie kaip dokumentų tikrinimas, prognozių analizė, tvirtinant tiek 1 mln. Eur, tiek 10 mln. Eur paskolą yra labai panašūs.
Siekdami veiklos efektyvumo, didieji bankai mieliau renkasi vieną stambų klientą nei dešimt mažesnių, o sprendimų priėmimas ten užtrunka savaites ar net mėnesius.
„SME Bank“ ir kiti mažieji žaidėjai problemą sprendžia pritaikydami skaitmeninę FinTech mąstyseną. Preliminarus atsakymas ir pasiūlymas dėl finansavimo čia dažnai pateikiamas per dieną ar kelias. Toks greitis apyvartinio kapitalo trūkumą patiriančiam verslui yra kritiškai svarbus.
Strateginė partnerystė su valstybe
Viena didžiausių SVV problemų – materialaus užstato trūkumas. Didžioji dalis šalies mažųjų įmonių neturi nekilnojamojo turto, kurį galėtų įkeisti. Didiesiems bankams tai yra priežastis nesuteikti prašomo finansavimo.
Mažieji bankai šią problemą sprendžia aktyviai bendradarbiaudami su nacionaliniu plėtros banku ILTE. Pavyzdžiui, naudodamas valstybės portfelines garantijas, dengiančias iki 80 % paskolos sumos, „SME Bank“ smulkiajam verslui jau nukreipė daugiau kaip 38 mln. eurų. Tai leidžia suteikti finansavimą įmonėms, kurios neturi tradicinio užstato, bet demonstruoja stiprų ateities potencialą.
Privalumas – individualus vertinimas
Kol didieji bankai verslą vertina pagal griežtus, automatizuotus praeities balansų rėmus, mažieji bankai gilinasi į realius pinigų srautus bei verslo logiką. SVV įmonėms siūlomi sprendimai, pritaikyti prie jų kasdienio ciklo. Pavyzdžiui, sąskaitų finansavimas leidžia įmonėms nelaukti 60–90 dienų, kol pirkėjai apmokės sąskaitas, ir iš karto gauti lėšas apyvartiniam kapitalui. Kredito linijos suteikiamos žaliavų pirkimui ar plėtrai be perteklinių biurokratinių reikalavimų.
Lizingas pritaikytas įrangos bei transporto atnaujinimui. Kadangi pats įsigyjamas turtas (gamybinis įrenginys, sunkvežimis ar saulės jėgainė) tampa užstatu bankui, įmonei nereikia įkeisti papildomo turto, kurio ji tiesiog neturi.
Mažieji bankai čia suteikia lemiamą konkurencinį pranašumą: jie leidžia įmonei neatidėlioti plėtros 3 metams, kol bus sukauptas nuosavas kapitalas, o įsigyti modernią įrangą čia ir dabar, optimizuoti kaštus ir aplenkti konkurentus.
Antrasis bankas – ne prabanga, o būtinybė
Tyrimai rodo, kad net 75% Lietuvos SVV atstovų, ieškodami kapitalo, kreipiasi tik į vieną ar du bankus. Sulaukę neigiamo atsakymo iš didžiųjų bankų, jie dažnai nuleidžia rankas ir į mažesnes finansų įstaigas net nesikreipia.
„SME Bank“ ir kiti mažieji rinkos dalyviai ne tik teikia finansavimą, bet ir atlieka finansinių konsultantų vaidmenį. Dinamiškoje ekonominėje aplinkoje turėti santykį su alternatyviu ar specializuotu banku SVV įmonei tampa būtina diversifikavimo strategija, saugančia įmonės likvidumą ir darbo vietas.