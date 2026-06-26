Miestas ruošiasi pokyčiams: prie „Akropolio“ išdygs įspūdingas dangoraižis

Pagal parengtą detaliojo plano korektūrą teritorijoje prie Taikos prospekto, Dubysos ir Kauno gatvių galėtų atsirasti net keturi nauji administracinės paskirties pastatai.
Įspūdingiausias iš jų numatytas sklype ties Taikos prospekto ir Dubysos gatvės sankryža. Čia planuojamas iki 80 metrų aukščio pastatas, kuris būtų apie 20 aukštų ir taptų vienu aukščiausių statinių šioje miesto dalyje.
Dar trys administraciniai pastatai projektuojami palei Kauno gatvę. Jų aukštis siektų iki 28 metrų, arba maždaug 7–8 aukštus.
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Plėtros planuose numatyta ir rekonstrukcija Taikos prospekte 63 esančiame pastate, kuris klaipėdiečiams geriau žinomas kaip buvęs saugumo pastatas. Jį „Akropolio“ valdytojai įsigijo dar 2015 metais, tačiau iki šiol šiame objekte jokie darbai nevykdomi.
Tokios koncepcijos sprendiniams birželio 17-ąją pritarta Klaipėdos mero potvarkiu.
Naujienų portalo VE.lt duomenimis, „Akropolio“ valdytojai taip pat siekia įsigyti ir šalia esančią sporto salę. Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas patvirtino, kad „Akropolį“ valdanti bendrovė yra išreiškusi pageidavimą iš miesto įsigyti ir šalia esantį sporto kompleksą, kuriame šiuo metu treniruojasi bei žaidžia Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai.
„Kol kas jokių sprendimų nėra priimta“, – sakė A. Kamarauskas.
Vicemero teigimu, dabartinė sporto salė yra morališkai pasenusi, tačiau prieš priimant bet kokius sprendimus būtina užtikrinti tinkamą alternatyvą rankininkams.
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