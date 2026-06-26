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Šiame mieste planuotos vabzdžių baltymų gamyklos nebus – bendrovė bankrutuoja (1)

2026 m. birželio 26 d. 09:11
Ketinusiai už 67 mln. eurų Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) statyti vabzdžių baltymų gamyklą ir sukurti apie 100 darbo vietų bendrovei „Divaks“ paskelbtas bankrotas, skelbia portalas „Verslo žinios“.
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Jo duomenimis, paklausos augimo nesulaukę investuotojai patyrė šimtatūkstantinius nuostolius.
Praėjusių metų pabaigoje tuometinės mokslinių tyrimų „Divaks“ ir antrinės gamybos „Divaks food“ vadovas bei akcininkas Kęstutis Lipnickas portalui teigė, kad bedrovės veikla optimizuota, siekiant sulaukti, kol susiformuos pakankamai platus, stabilus ir prognozuojamas produkcijos poreikis.
Skelbiama, kad 2024 m. pabaigoje bendrovė turėjo sukaupusi 4,8 mln. eurų nuostolių ir materialaus turto už 145,25 tūkst. eurų. 2025 m. rezultatai nepaskelbti.
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Bankroto byla iškelta ne teismo tvarka. Birželio 16 d. įmonės statusas pakeistas į „bankrutuojanti“.
Didžiausiais „Divaks“ akcininkais buvo Audriaus Grušnio vadovaujama „Optimum Financial Management“ (27,8 proc.) ir holdingo kompanija „Kamineros grupė“ (22,16 proc.). Taip pat – „Boon Bridge“ ir jos vadovas Zbignevas Gulbinovičius, Andrius Zubernis, vadovaujantis „Memel tactical invest“ ir kiti.
BankrotasbendrovėsMarijampolė

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