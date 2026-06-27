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Darbo kodekse – svarbūs pokyčiai: tai palies kiekvieną dirbantį

2026 m. birželio 27 d. 16:18
Seimas šią savaitę pritarė Darbo kodekso pokyčiams, kuriais keičiama tvarka dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo, darbo ginčų ir streikų reguliavimo.
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Taip suteikiama daugiau galimybių kolektyvinėse sutartyse susitarti kitaip, nei numato teisės aktai. Aukštesnio nei darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse galės būti nustatytas trumpesnis – iki dvejų, o ne trejų metų – terminas pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis ir galimybe gauti piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas, viršijančias dvejus metus.
Kolektyvinėse sutartyse taip pat bus galima susitarti kitaip dėl galimybės dirbti nuotoliniu būdu ir dėl darbo apmokėjimo nušalinus darbuotoją nuo darbo.
Nustatytos lankstesnės sąlygos susitarti aukštos kvalifikacijos darbuotojams ir darbdaviams – tai yra darbuotojams, uždirbantiems daugiau nei dviejų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio atlyginimą.

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Galės būti taikomas ilgesnis išbandymo terminas – iki 6 mėnesių, taip pat leidžiama nukrypti nuo sutarto darbo sutarties pasibaigimo, šalys galės susitarti, pavyzdžiui, dėl kitokių išeitinių ar įspėjimo terminų.
Didinamas ir socialinių partnerių vaidmuo bei apsauga – nustatomas darbuotojų atstovų dalyvavimas valstybės, savivaldybių valdomų bendrovių valdybose.
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Pagal projektą, valdybą turės sudaryti mažiausiai vienas darbuotojų atstovas, taip pat nustatyta, kad jie turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus ir kitas kompetentingas institucijas dėl smurto ir priekabiavimo, kartu didinama bauda už kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės pažeidimus.
Galiausiai priimtomis Darbo kodekso pataisomis keičiamas streikų reguliavimas, ilginama įspėjamojo streiko trukmė – vietoj 2 valandų iki 4 valandų. Be to, prieš skelbiant streiką nebereikės pateikti balsavimo dokumentų, darbdaviui bus draudžiama bet kokiais būdais skatinti darbuotojus nestreikuoti.
Į darbo santykių nutraukimą, nesant darbo sutarties šalių valios pagrindu, įtrauktas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas. Kodekse įtvirtinta, kad darbo tarybos veikla ir jos narių kvalifikacijos kėlimas finansuojamas darbdavio lėšomis.
Priimtomis pataisomis aiškiau reglamentuota, koks yra apmokėjimas prieš šventines dienas bei už pasyvųjį budėjimą.
Įstatymo pakeitimams pritarė 62 parlamentarai, prieš balsavo 3, o susilaikė 30 Seimo narių.
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