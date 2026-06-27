Dėl keistų skelbimų „Vinted“ – baisūs įtarimai: Prancūzijoje pradėtas tyrimas dėl galimos prekybos vaikais

Greta Paryžiaus esančio Nantero miesto prokuroras penktadienį naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad buvo pradėtas tyrimas.
Interneto vartotojai „Vinted“ platformai pranešė, kad ten talpinami įtartini skelbimai, kuriuose už milžiniškus pinigus parduodami žaislai ar kiti, regis, mažos vertės daiktai. Skelbimuose minimi daiktų dydžiai ir amžius, kurie, žmonių manymu, iš tikrųjų nurodo vaikų ūgį ir metus.
Daugumoje tokių skelbimų daiktai parduodami už keturženkles sumas, o jų aprašymuose pateikiamas vaikų amžius, ūgis ar rūbų dydis.
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Ši tema susilaukė daug dėmesio socialinėse platformose, ypač „TikTok“.
„Pažiūrėkite į šį neva Hario Poterio žaislą, kurio kaina 30 tūkst. eurų“, – pasakoja vienas turinio kūrėjas, kurio vaizdo įrašas nuo birželio vidurio susilaukė daugiau nei 112 tūkst. patiktukų.
Pasak jo, tokia kaina kelia daug klausimų, ypač įrašas, apie 158 cm ūgį ir 13 metų. Turinio kūrėjo manymu, tai gali būti „slaptas prekybos vaikais kodas“.
Prancūzijos vyriausioji vaikų teisių komisarė Sarah El Hairy antradienį teigė pranešusi apie tai, kad kai kurie vartotojai gali būti įsitraukę į prekybą vaikais platformoje „Vinted“.
Prokuratūra kol kas neatskleidė, ar bent vienas iš šių skundų pasitvirtino.
AFP susisiekė su kai kuriais daiktų pardavėjais, kuriuos nurodė socialinių platformų vartotojai, tačiau jie tikino iš tiesų parduodantys žaislus.
Paprašyti pakomentuoti situaciją, „Vinted“ atstovai naujienų agentūrai AFP teigė atkreipę dėmesį į internete aptarinėjamus skelbimus, bet nenustatę faktų, kad tai galėtų būti susiję su prekyba vaikais.
Pasak bendrovės, skelbimuose nurodoma, kokio amžiaus vaikams tinka žaislai, o jų kaina gali būti didelė, nes arba jie iš tiesų turi kolekcinę vertę, arba tai gali būti provokacija, arba derybų dėl kainos taktika.
„Vinted“ patikino netoleruojanti jokio netinkamo turinio ir imasi veiksmų, kai nustatomi įtartini skelbimai, o, jeigu reikia, taip pat bendradarbiauja su teisėsauga.