Iš prekybos atšaukiami vaikų pamėgti žaislai: juose aptikta nuodinga cheminė medžiaga

„Squishy Dumplings“ – minkšti koldūnus primenantys žaislai – buvo tapę tikru hitu tarp vaikų. Jie kolekcionavo įvairias jų versijas ir medžiojo itin retus blizgančius modelius.
Tačiau dabar Kinijoje pagaminti žaislai skubiai atšaukiami iš prekybos, nes nustatyta, kad jie kelia didelę cheminę riziką.
Skelbiama, kad patikrinimų metu paaiškėjo, jog bendrovės „Samsons Cash and Carry“ parduodamų besišypsančių „koldūnų“ išoriniame sluoksnyje aptikta per didelė benzeno koncentracija.
Benzenas yra toksiška cheminė medžiaga, kurios poveikis siejamas su padidėjusia vėžio rizika.
Įkvėpus benzeno, jis gali dirginti akis, nosį ir gerklę.
Didelės benzeno dozės gali sukelti deginimo pojūtį virškinamajame trakte ir odos sudirginimą.
Leidinys priminė, kad kai kurie žmonės šiuos žaislus pirko dėl socialiniuose tinkluose išpopuliarėjusios keistos tendencijos – juos kaitindavo mikrobangų krosnelėje, kad taptų dar minkštesni.
Tačiau dešimtmetė Bella po tokio eksperimento patyrė sunkius sužalojimus. Žaislui sprogus, jo viduje buvęs karštas skystis aptaškė mergaitės veidą, todėl jai gali likti randų visam gyvenimui.
Kas yra benzenas?
Benzenas – bespalvis, lakus skystis, pasižymintis saldoku kvapu. Jis naudojamas kaip žaliava plastikų, putplasčio, dažų, ploviklių, tirpiklių ir insekticidų gamyboje.
Kol nebuvo iki galo įvertintas jo toksiškumas, benzenas buvo naudojamas ir kosmetikoje (pavyzdžiui, losjonuose po skutimosi), buitinėse valymo priemonėse bei kavos dekofeinizavimo procese.
Šiandien benzeno naudojimas tokiuose vartojimo produktuose ir procesuose yra draudžiamas.
Kuo pavojingas benzenas?
Trumpalaikis benzeno poveikis, kai jo įkvepiama iš oro, gali sukelti akių, nosies ir gerklės dirginimą, kosulį, užkimimą bei kvėpavimo sutrikimus.
Įkvėpus didesnį kiekį benzeno, gali ištinti kvėpavimo takai ir plaučiuose kauptis skysčiai. Prarijus šios medžiagos, gali pasireikšti deginimo pojūtis visame virškinamajame trakte, pykinimas, vėmimas ir pilvo skausmas.
Taip pat žinoma, kad benzenas sukelia ūminę mieloidinę leukemiją (dar vadinamą ūmine nelimfocitine leukemija) ir gali būti susijęs su kitų rūšių vėžiu.
Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra benzeną yra priskyrusi 1-osios grupės kancerogenams, tai reiškia, kad yra pakankamai mokslinių įrodymų, jog ši medžiaga sukelia vėžį žmonėms.
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