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Moters apranga sukėlė chaosą: oro linijos dėl to net atsisakė įleisti į lėktuvą

2026 m. birželio 28 d. 20:59
Lrytas.lt
Moteris, per karščio bangą į skrydį atvykusi vilkėdama šortus ir trumpą viršutinę palaidinę (crop top), teigia, kad oro linijų bendrovė neleido jai įlipti į lėktuvą, nes jos apranga buvo įvertinta kaip pernelyg atvira. Kad būtų įleista į lėktuvą, moteris turėjo susirasti švarkelį ir juo prisidengti, rašo „The Mirror“.
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Anot portalo, socialiniuose tinkluose Edda Elisa pasivadinusi žinoma influencerė Edda Pilz pasakojo, kad prie įlaipinimo vartų ją sustabdė darbuotojai ir pareiškė, jog ji atrodo „tarsi nuoga“.
25-erių moteris teigė, kad per daugiau nei 30 laipsnių karštį vilkėjo sportinę aprangą, siekdama neperkaisti. Tačiau, jos teigimu, įlipti į „Lufthansa“ lėktuvą jai nebuvo leista, ją sustabdė oro linijų darbuotoja.
Ji taip pat tvirtino, kad vilkėjo įprastą sportinę aprangą, tačiau vis tiek buvo paprašyta prisidengti. Ji susirado švarkelį ir jį apsivilko, tačiau to nepakako – darbuotoja pareikalavo užtraukti užtrauktuką iki pat viršaus. Tik tuomet moteriai buvo leista įlipti į lėktuvą.
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„Jei tokios taisyklės egzistuoja, aš jas priimu. Bet tuomet jas parodykite“, – sakė ji.
Sureagavo oro linijos
Savo ruožtu „Lufthansa“ pareiškė, kad minėti žodžiai „neatitinka mūsų bendravimo standartų“ ir, bendrovės teigimu, jos darbuotojai tokių frazių nevartoja.
Oro linijų bendrovė taip pat priminė, kad keleiviai privalo dėvėti viešai kelionei tinkamą aprangą, kuri netrukdytų ir nekeltų diskomforto kitiems įvairių kultūrų ir pažiūrų keleiviams.
Tokia tvarka numatyta bendrosiose oro linijų bendrovės keleivių vežimo sąlygose, o darbuotojams paliekama teisė kiekvieną situaciją vertinti individualiai.
„Lufthansa“ pabrėžė, kad į pranešimus apie galimus taisyklių taikymo neatitikimus žiūri rimtai ir tokius incidentus tiria bendrovės viduje.
Galiausiai E. Pilz į lėktuvą buvo įleista, kai apsivilko ir užsisegė švarkelį.
Daugelis pasaulio oro linijų bendrovių savo taisyklėse pasilieka teisę neleisti į lėktuvą įlipti keleiviams, vilkintiems įžeidžiančia ar netinkama laikoma apranga. Tai aiškinama siekiu išvengti konfliktų tarp keleivių, užtikrinti saugumą galimos evakuacijos metu ir laikytis higienos reikalavimų.
Vis dėlto, kas laikoma „tinkama apranga“, dažnai nėra tiksliai apibrėžta, todėl galutinį sprendimą paprastai priima oro linijų darbuotojai.
Oro uostasoro linijoskeleivė
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