Senjorė „Facebook“ nusipirko dantų protezus šypsenai pagerinti: gavusi siuntą – nustėro

Karen Soper dantų neteko maždaug prieš 20 metų dėl dantenų ligos ir nuo to laiko nešioja protezus. Tačiau naujausia jų pora netiko – protezai nuolat iškrisdavo, praneša „Kennedy News and Media“.
„Labai dėl jų kompleksuoju ir negaliu sau leisti profesionaliai pasigaminti naujų. Tai mane labai slegia“, – apie savo dantis pasakojo 58 metų K. Soper.
„Kai „Facebook“ pamačiau šią reklamą, pagalvojau, kad jie atrodo tiesiog puikiai“, – pasakojo moteris.
Susiję straipsniai
Ji nusprendė užsisakyti protezus už 14,99 svaro sterlingų (apie 18 eurų) iš „Facebook“ puslapio, kuris tuo metu turėjo vos 18 sekėjų.
Tačiau trijų vaikų mama, birželio 1 dieną gavusi siuntinį su vadinamuoju „Silicone Reline Denture Set“, nusivylė.
Pasak jos, protezai nė iš tolo nepriminė reklamoje žadėtų gaminių – jie neatrodė pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų ir tikrai nebuvo patogūs nešioti, kaip buvo teigiama pakuotėje.
„Reklamoje žmonės su tais protezais valgė obuolius ir graužė kukurūzų burbuoles, tačiau tai, ką gavau, nė iš tolo į juos nebuvo panašu“, – prisiminė K. Soper.
Moteris pasakojo, kad protezai buvo pagaminti iš kieto, pigaus plastiko. Nors ji ne kartą bandė juos prisitaikyti, jie netiko prie burnos ir nuolat iškrisdavo.
Anot K. Soper, jų išvaizda labiau priminė vaikiškus guminius saldainius nei tikrus dantų protezus.
„Jie atrodo lygiai kaip tie saldainiai-dantys, kuriuos galima nusipirkti parduotuvėje. Net „Haribo“ guminukų dantys atrodo gražiau“, – sakė ji.
K. Soper įsitikinusi, kad tokius protezus parduodantis asmuo iš jų „uždirba tikrą turtą“.
Portalas „People“ kreipėsi į „Facebook“ prašydamas pakomentuoti situaciją.
„Anksčiau jau buvau užsisakiusi prekių iš „Facebook“ ir viskas buvo gerai. Tiesiog noriu perspėti kitus žmones, kad ir jie nepakliūtų į tokią pačią situaciją“, – sakė moteris.