Skrendant lėktuvu šio drabužio geriau nevilkėti – galite būti papildomai patikrinti

Kelionių ekspertas Mitchas Glassas patarė keliautojams atidžiau rinktis drabužius skrydžiams. Jo teigimu, tarp turistų populiarios cargo stiliaus kelnės (vadinamosios „krovininės“ kelnės su kišenėmis šonuose) gali tapti papildomų patikrinimų priežastimi praeinant saugumo kontrolę oro uoste. Apie tai pranešė leidinys „Unilad“.
Mitchas Glassas, „YouTube“ kanalo „Project Untethered“ autorius, apsilankęs daugiau nei 40 šalių, papasakojo, kad per kelionių metus ne kartą pastebėjo: tam tikri drabužių elementai gali patraukti papildomą oro uostų saugumo darbuotojų dėmesį.
Jo teigimu, anksčiau JAV Transporto saugumo administracija (TSA) socialiniuose tinkluose pranešė, kad skeneriai kartais reaguoja į drabužius su blizgučiais ar pernelyg blizgiomis detalėmis, kurie dažnai dėvimi šventiniu laikotarpiu. Tuo pat metu daugiausia klausimų kontrolės metu, M. Glasso nuomone, gali sukelti cargo kelnės su daugybe talpių kišenių.
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„Daugelis keliautojų sako, kad neturi problemų dėl cargo kelnių, tačiau taip pat girdėjau istorijų apie keliautojus, kurie yra stabdomi kiekvieną kartą, kai pasipuošia savo cargo kelnėmis su papildomomis kišenėmis“, – pasakojo M. Glassas.
M. Glassas pripažino, kad cargo kelnės turi nemažai privalumų. Keliaujant jas patogu naudoti paso, telefono, piniginės ir kitų būtinų daiktų saugojimui. Tačiau būtent didelis kišenių skaičius, jo nuomone, gali tapti papildomų vėlavimų priežastimi praeinant kontrolę.
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Jis paaiškino, kad keleiviai neretai pamiršta apie smulkius daiktus, paliktus kišenėse, nors prieš žengiant pro skenerį juos būtina išimti. Būtent todėl aviacinėms kelionėms keliautojas paprastai renkasi paprastesnius drabužius.
Taip pat M. Glassas atkreipė dėmesį į seną turistų diskusiją dėl liemenėlių su lankeliais. Jo teigimu, nuomonės apie tai, ar metaliniai elementai gali turėti įtakos patikros rezultatams, išsiskiria. Jis iškėlė prielaidą, kad tai gali priklausyti tiek nuo metalo storio, tiek nuo įrangos nustatymų konkrečiame oro uoste.
Pats Mitchas Glassas po pasaulį keliauja jau daug metų ir laiko keliones svarbia savo gyvenimo dalimi. Per 10 mėnesių trukusią vienišą kelionę po Pietų Ameriką jis atsidūrė Kolumbijos mieste Kalyje, kuriame planavo praleisti vos kelias savaites ir lankyti salsos pamokas. Būtent ten jis susipažino su moterimi, kuri vėliau tapo jo žmona.