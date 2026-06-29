„Ryanair“ sulaukė kirčio dar vienoje valstybėje: daugelis mokesčių pripažinti neteisėtais

Teismo sprendime teigiama, kad „papildomi mokesčiai turi būti pateikiami skaidriai“, sakė vartotojų teisių gynimo grupė VKI, kuri šią bylą iškėlė Austrijos socialinių reikalų ministerijos vardu.
Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilieto išdavimą. VKI teigimu, šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą.
VKI pridūrė, kad Airijos bendrovė imdavo šiuos mokesčius net ir tais atvejais, kai dėl jų taikymo pagrįstumo sprendė ne patys keleiviai.
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„Vartotojai, sumokėję šiuos mokesčius remdamiesi šiomis sąlygomis, dabar gali reikalauti grąžinti pinigus“, – teigiama VKI pranešime.
„Kiekvienas, kuris užsisako skrydį, turi žinoti, kiek jis iš tikrųjų kainuoja“, – pranešime sakė už vartotojų apsaugą atsakinga valstybės sekretorė Ulrike Koenigsberger Ludwig.
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Praėjusią savaitę „Ryanair“ pranešė atsisakysianti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio. Bendrovė apie tai paskelbė po Jungtinės Karalystės reguliavimo institucijos pradėto tyrimo dėl šių papildomų išlaidų.