L. Pinkevičius pardavė paskutinį savo NT projektą: dėl jo teko minti ir teismų slenksčius

Tačiau birželio 2 dieną UAB „Oskierkų rūmai“ akcijas iš L. Pinkevičiaus netiesiogiai kontroliuojamos įmonės „Deifakta“ perėmė bendrovė „KLP9“, priklausanti Mindaugo Martyšiaus kompanijai „Domo universal“, skelbia vz.lt, remdamasi Registrų centro duomenimis. Sandorio vertės šalys neatskleidė.
L. Pinkevičiaus teigimu, tai buvo paskutinis jo nekilnojamojo turto plėtros grupės „Ranga Group“ projektas, rašo vz.lt.
65 metų verslininkas buvo anksčiau klestėjusios nekilnojamojo turto kompanijos „Ranga IV“ įkūrėjas bei vadovas. Tačiau prasidėjus sunkmečiui 2008 metais teismas areštavo šios įmonės akcijas bei turtą. 2010 metais įmonei „Ranga IV investicijos“ buvo iškelta bankroto byla.
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Teismų prireikė ir dėl „Oskierkų rūmų“ projekto. Gavusi pranešimą dėl galimai savavališkų statybos darbų Klaipėdos g. 9, Vilniuje, Statybos inspekcija 2022–05-18 atliko patikrinimą ir nustatė, kad statytojas UAB „Oskierkų rūmai“ savavališkai, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento (SLD), vykdė ypatingosios kategorijos statinio – kiemo rūsio, priskiriamo „Oskierkų rūmų“ pastatų kompleksui, rekonstravimo darbus. Statytojas turėjo tik Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotą leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.
Statytojui 2022–07-18 buvo surašytas savavališkos statybos aktas dėl pastato – kiemo rūsio, adresu Klaipėdos g. 9, Vilniuje, Oskierkų rūmų pastatų komplekse, savavališkos statybos (statinio rekonstravimo), privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų bei privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.
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2022–08-17 statytojas kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Statybos inspekcijos surašytus privalomuosius nurodymus.
Tačiau Vilniaus apygardos teismas 2023–03-21 nutartimi atmetė uždarosios akcinės bendrovės „Oskierkų rūmai“ apeliacinį skundą ir paliko galioti 2022–12-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija)privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų ir privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius priimti pagrįstai ir teisėtai.
Šis teismo sprendimas įsiteisėjo nuo jo priėmimo dienos.
L. Pinkevičiui yra įteiktas ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“. Anksčiau jis buvo vedęs Astą Valentaitę, su kuria jau išsiskyrė.
Laimutis PinkevičiusRanga IVRanga Group
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