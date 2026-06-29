Lietuvis su latviu prisidirbo: baudos – tik smulkmena, palyginti su valstybei priteistais milijonais

Lietuvos pilietis taip pat nuteistas dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo. Nuteistiesiems skirtos baudos 12,5 tūkst. ir 20 tūkst. eurų baudos.
Taip pat tenkintas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pateiktas civilinis ieškinys ir civilinio ieškovo naudai priteista 4 mln. 742 tūkst. 131 euras turtinei žalai atlyginti, pirmadienį pranešė prokuratūra.
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje, nuo 2015 m. rugsėjo iki 2017 m. gruodžio Kauno mieste sukčiavo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir pelno mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje. Kaltinamieji, siekdami uždarosios akcinės bendrovės naudai išvengti mokėtino pardavimo PVM bei neteisėtai įteisinti su 0 PVM tarifu įsigytas ir į Lietuvą atgabentas prekes (rafinuotą rapsų aliejų, cukrų, kakavą) organizavo 5 įmonių panaudojimą fiktyviai veiklai.
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Nustatyta, kad minėtos UAB direktorius, veikdamas su bendrininku, žinodamas, kad prekes faktiškai įsigijo ir gavo UAB, tačiau mokėjimo pareigą fiktyviai perkėlė kitoms išgalvotoms įmonėms. Tokiu būdu Lietuvos ir Latvijos piliečiai, mokėjimo pareigą perkeldami fiktyvioms įmonėms, išvengė daugiau nei 2 mln. 771 tūkst. eurų PVM mokesčio bei daugiau nei 1 mln. 970 tūkst. eurų pelno mokesčio.
Ikiteisminio tyrimo metu paaiškėjo, kad minėtu laikotarpiu Lietuvos pilietis, būdamas vieninteliu UAB akcininku ir dirbdamas direktoriumi, UAB buhalterinę apskaitą tvarkiusioms įmonėms pateikė kitų įmonių direktorių vardais išrašytas fiktyvias sąskaitas faktūras, kuriose buvo teikiami melagingi duomenys apie įvykusius pirkimo–pardavimo sandorius.
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Apeliacinės instancijos teismas atmetė nuteistųjų apeliacinius skundus ir paliko galioti Kauno apylinkės teismo 2025 m. birželio 16 d. nuosprendį.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėjo jos paskelbimo dieną, tačiau dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.