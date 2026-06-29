Naujas pasiūlymas: padirbėjai Lietuvoje porą metų – ir keliauk namo bent trumpam

Kaip rašoma pranešime, terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir pan. ne ilgesniam nei 2 metų terminui.
Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatoma spartesnė tokių užsieniečių atvykimo, prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų.
Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams.
„Noriu dirbti“. Mitas – ar tikrai darbas užsienyje yra vergovė?
Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi.
Teigiama, jog naujasis terminuoto darbo leidimų modelis papildytų šiuo metu taikomą ilgalaikės imigracijos tvarką, tačiau metinė imigracijos kvota bendrai pagal abu modelius nebūtų didinama.
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„Kaip ir iki šiol, kvota negalės viršyti 1,4 proc. nuo Lietuvos gyventojų skaičiaus. Konkretų bendrą kvotos dydį ir proporciją procentine išraiška kiekvienais metais siūloma nustatyti Vyriausybei, o ne Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kaip yra dabar“, – rašo Prezidentūra.
„Lietuvai reikia gerai valdomos, legalios ir efektyvios migracijos, kuri mus stiprintų, o ne išplautų šalies identitetą. Turime pasimokyti iš kitų Europos valstybių praeityje padarytų klaidų, kai atlaisvinta migracijos politika plačiai atvėrė imigracijos vartus į Europą su visomis iš to išplaukiančiomis neigiamomis pasekmėmis“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Šia iniciatyva papildomai siekiama, kad trečią kartą per 10 metų prašantys leidimo gyventi Lietuvoje atvykėliai turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Tai būtų taikoma abiem laikinos imigracijos modeliams.
Taip pat šalies vadovas siūlo stiprinti užsieniečių atitikties nacionaliniam saugumui patikrą, ilginant minimalius patikros terminus.
užsieniečiai Lietuvojedarbo jėgaGitanas Nausėda
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