Paaiškino, kodėl karščiai išpučia elektros kainą

Birželio 22 – 28 dienomis vidutinė didmeninė elektros energijos savaitės kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 24 proc. nuo 81 Eur / MWh iki 100 Eur / MWh. Latvijoje elektros kaina buvo 97 Eur / MWh, o Estijoje – 64 Eur / MWh.
„Praėjusią savaitę Lietuvoje fiksuota itin aukšta saulės elektrinių generacija – jų gamyba sudarė net 56 proc. visos šalyje pagamintos elektros energijos, o bendra šių elektrinių gamyba išaugo 30 proc. Taip pat sekmadienį, tarp 13:00 ir 13:15 val., pasiektas ir momentinis saulės elektrinių gamybos rekordas – 1924 MW.
Vis dėlto dėl itin aukštos oro temperatūros ir poreikio vėsintis, didmeninės elektros kainos augo visoje Europoje. Karštų orų įtaka elektros kainai buvo labiausiai pastebima vakarinio piko metu, kai gamyba iš saulės elektrinių sumažėdavo. Pavyzdžiui, Vokietijoje, trečiadienio vakarą momentinė elektros kaina pakilo iki 747 Eur / MWh.
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Didelė paklausa ir ribota pasiūla centrinėje Europoje lėmė reikšmingą kainų augimą, kuris pasiekė ir Baltijos šalis – kaina Lietuvoje taip pat kilo. Aukšta temperatūra savaitgalį taip pat darė įtaką tarpsisteminėms jungtims – karščiausiomis valandomis, nuo 700 iki 530 MW, buvo ribojamas „NordBalt“ elektros jungties su Švedija pralaidumas,“ – sako „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Lyginant su prieš tai buvusia savaite, elektros poreikis Lietuvoje praėjusią savaitę nepakito ir buvo lygus 237 GWh. Vietos elektrinės šalyje užtikrino 90 proc. šalies poreikio*. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 214 GWh elektros energijos – tiek pat kaip ir savaitę prieš.
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Lietuvoje praėjusią savaitę daugiausiai elektros energijos gamino saulės elektrinės. Šių elektrinių gamyba padidėjo 30 proc. nuo 92 GWh iki 120 GWh. Vėjo elektrinių generacija sumažėjo 53 proc. nuo 84 GWh iki 39 GWh. Šiluminės jėgainės pagamino 25 GWh, hidroelektrinės – 20 GWh, o kitos elektrinės – 10 GWh.
Praėjusią savaitę saulės elektrinės gamino 56 proc. Lietuvoje pagamintos elektros energijos, vėjo jėgainės pagamino 18 proc., šiluminės jėgainės – 12 proc., hidroelektrinės – 9 proc., o kitos elektrinės – 5 procentus.