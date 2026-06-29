Pieno įstatymo projekte pienininkai įžvelgia procedūrų pažeidimus ir grėsmę konkurencijai

Asociacija rašte Seimui taip pat kritikuoja projekte numatytą nevienodą atsakomybės taikymą žalio pieno pirkėjams ir pardavėjams bei įspėja apie galimus konkurencijos ribojimus pieno rinkoje.
Asociacija teigia, kad įstatymo projektas formaliai registruotas Seimo narių, tačiau faktiškai parengtas Žemės ūkio ministerijos.
„Pieno centro“ vertinimu, pasirinktas projekto pateikimo būdas leido išvengti teisės aktų projektams taikomų rengimo ir derinimo procedūrų.
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Didžiausią susirūpinimą asociacijai kelia tai, kad iki šiol nėra atliktas numatomo reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimas, nors tokį poreikį savo išvadose yra nurodžiusios tiek Vyriausybė, tiek Konkurencijos taryba.
Anot asociacijos, projekte numatytos nuostatos gali tiesiogiai paveikti konkurenciją pieno sektoriuje, nes riboja ūkio subjektų galimybes laisvai nustatyti kainas ir kitas sutarties sąlygas, nustato priemokų bei priedų ribojimus, o kai kuriais atvejais suteikia išskirtinį statusą atskiriems rinkos dalyviams.
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„Pieno centras“ taip pat ragina keisti projekto nuostatas, susijusias su atsakomybe už nesąžiningą prekybos praktiką. Asociacijos teigimu, šiuo metu dalis draudimų ir sankcijų numatyta tik pieno pirkėjams, nors nesąžiningi veiksmai galimi abiejose sutartinių santykių pusėse.
Dėl to siūloma nustatyti vienodas taisykles tiek pieno pirkėjams, tiek pardavėjams – abiem šalims taikyti vienodus draudimus dėl vienašališko sutarčių keitimo ar nutraukimo, taip pat vienodą atsakomybę už pažeidimus. Asociacija taip pat siūlo išplėsti teisę inicijuoti galimų pažeidimų tyrimus, ją suteikiant ne tik pieno pardavėjams, bet ir pieno pirkėjams.
Kritikos sulaukė ir projekte numatyti ribojimai priemokoms bei priedams už superkamą pieną. „Pieno centras“ teigia, kad siūloma 20 proc. riba gali apriboti galimybes skatinti aukštesnės kokybės pieno gamybą, todėl siūlo ją didinti iki 30 proc.
Atskirą kritiką asociacija skiria projekto nuostatai, pagal kurią pieno sudėties ir kokybės tyrimai turėtų būti atliekami valstybės valdomoje akredituotoje laboratorijoje. „Pieno centro“ teigimu, toks reguliavimas suteiktų išskirtines teises vienam subjektui ir sukurtų monopolines sąlygas atitinkamoje rinkoje.
„Pieno centras“ ragina pavesti Žemės ūkio ministerijai atlikti išsamų poveikio konkurencijai vertinimą bei koreguoti projektą atsižvelgiant į pateiktas pastabas.
Pieno centraspieno kainaŽemės ūkio ministerija (ŽŪM)
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