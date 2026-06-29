Prekybos tinkle – produktai su svetimkūniu: rasta metalo

Kaip birželio 26 d. paskelbė tarnyba, kruasanuose buvo aptiktas metalinis svetimkūnis. Apie tai tarnybai pranešė pats prekybos tinklas „Lidl Lietuva“.
Pavojus nustatytas partijos Nr. L26124 gaminiuose.
Jų tinkamumo vartoti terminas 2027 05 31.
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Nurodoma, kad produktas buvo gautas iš Italijos, o apie nustatytą nesaugų produktą pranešė pati įmonė, jį nustačiusi vykdant savikontrolę.
Naujienų portalui Lrytas prekybos tinklas „Lidl Lietuva“ teigė, kad produkcija nepasiekė vartotojų.
„Visa galimai nesaugių šaldytų kepinių partija buvo iš karto sustabdyta logistikos centre.
Tai reiškia, kad šie produktai parduotuvių lentynų ir pirkėjų nepasiekė, todėl gyventojams nereikia nerimauti dėl jau įsigytų prekių“, – teigė prekybos tinklas.
Taip pat VMVT paskelbė, kad „Viči“ prekės ženklo koldūnuose „Khinkali“ rastas plastikas. Taip buvo pranešta gavus vartotojo pranešimą.
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