Skandalingas bankininkas pagaliau stojo prieš teismą: liks suimtas iki pat nuosprendžio

Į teismo salę verslininką atvežė Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. V. Antonovo rankos buvo surakintos antrankiais.
Į teismo posėdį neatvyko kitas nuteistasis, vienas iš buvusių „Snoras“ vadovų Raimondas Baranauskas. Šis asmuo, kaip skelbta anksčiau, yra Rusijoje.
V. Antonovas sulaikytas Prancūzijoje
Atsakė, kiek verslas praranda dirbdamas su vienu banku: „Jis labai gerai žino, ar įmonė neturi alternatyvų"
Kaip anksčiau sakė Apeliacinio teismo atstovė Venta Valčackienė, V. Antonovas bus laikomas suimtas iki tol, kol įsiteisės apkaltinamasis nuosprendis „Snoro“ baudžiamojoje byloje.
Prokuratūra buvo patvirtinusi, kad V. Antonovas į Lietuvą iš Prancūzijos lėktuvu buvo atgabentas gegužės 22 d.
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Prancūzijos Kasaciniam teismui gegužės 13 d. atmetus Prancūzijoje pagal Europos arešto orderį suimto V. Antonovo skundą, įsiteisėjo balandžio 3 d. priimtas Rennes apeliacinio teismo sprendimas dėl bankininko ekstradicijos.
Apie Vilniuje nuteisto kalėti buvusio „Snoro“ vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį, jis buvo sulaikytas Badeno mieste.
V. Antonovas užpernai lapkritį Lietuvoje nuteistas kalėti už akių, ieškotas buvo nuo 2011 m.
Apkaltinamasis teismo nuosprendis yra apskųstas Apeliaciniam teismui, kuris jau bandė kartą atversti šią bylą, tačiau dėl advokatų užimtumo ir kitų priežasčių pradėti nagrinėti jos nepavyko. Pirmadienį teismas ketina bandyti iš naujo atversti šią bylą. Teismo posėdyje turėtų dalyvauti V. Antonovas.
Buvusių banko „Snoras“ vadovų byloje yra gauti keturi apeliaciniai skundai, du iš jų yra susiję su nuteistaisiais V. Antonovu ir kitu buvusiu banko „Snoras“ vadovu Raimondu Baranausku, kiti du – su kitais bylos proceso dalyviais.
R. Baranauskas, teisėsaugos duomenimis, yra Rusijoje, jam įteikti dokumentų dėl dalyvavimo teismo procese nepavyksta.
R. Baranausko gynėja prašo teismo panaikinti jo kliento atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Apeliacinį skundą pateikė ir V. Antonovas – verslininkas prašo teismą jį išteisinti.
Abu buvę banko savininkai nuteisti 2025 m.
Kaip skelbė ELTA, nacionalizuotam bankui „Snoras“ bankroto byla buvo iškelta 2011 metų lapkričio 16-ąją.
Kadangi buvę „Snoro“ vadovai slapstėsi užsienyje, Lietuva juos teisė už akių – įstatymai numato tokią galimybę, jei asmuo slapstosi ir vengia teismo.
Buvusius bankrutavusio banko „Snoras“ vadovus ir akcininkus V. Antonovą bei R. Baranauską Vilniaus apygardos teismas pernai pripažino kaltais dėl visų jiems pareikštų kaltinimų ir abiem skyrė daugiau nei 10 metų realią laisvės atėmimo bausmę. Generalinės prokuratūros teigimu, iš jų solidariai konfiskuota 105 mln. eurų valstybės naudai.
V. Antonovą Vilniaus apygardos teismas pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų.
Abu verslininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės – daugiau nei 509 mln. eurų – „Snoro“ turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistymo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo.
Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.
Rusija Lietuvos Generalinei prokuratūrai buvo pateikusi informaciją, kad R. Baranauskui suteikė pabėgėlio statusą, tuo metu V. Antonovas yra Rusijos pilietis.
Vladimiras AntonovasBankas „Snoras“Lietuvos apeliacinis teismas
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