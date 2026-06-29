Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Verslas
Rinkos pulsas
Tai jau kelia nerimą visiems: ekonomistai prakalbo, kas rudenį laukia Lietuvos
(1)
2026 m. birželio 29 d. 09:04
Lrytas Premium nariams
Lietuvos ekonomikos prognozės prastėja, tačiau SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas kol kas nemato pagrindo kalbėti apie artėjančią krizę.
Daugiau nuotraukų (12)
Europos centrinis bankas (ECB)
palūkanos
pensija II pakopa
Rodyti daugiau žymių