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Tai jau kelia nerimą visiems: ekonomistai prakalbo, kas rudenį laukia Lietuvos (1)

2026 m. birželio 29 d. 09:04
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Lietuvos ekonomikos prognozės prastėja, tačiau SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas kol kas nemato pagrindo kalbėti apie artėjančią krizę.
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