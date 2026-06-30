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„Paysera LT“ užsidirbo šimtatūkstantinę baudą

2026 m. birželio 30 d. 10:58
Lietuvos bankas (LB) už vėlavimą pateikti metines ataskaitas skyrė elektroninių pinigų įstaigai „Paysera LT“ 362 tūkst. Eur baudą.
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Tokia suma susidarė, nes skirta bauda buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsiamo pažeidimo dieną (nuo 2025 m. lapkričio 7 d.), o „Paysera LT“, UAB, pažeidimą pašalino tik pasibaigus baudos skaičiavimo laikotarpiui, t. y. po 2026 m. gegužės 6 d.
Kaip praneša LB, praėjusių metų lapkritį už tai, kad „Paysera LT“, UAB, neįvykdė duotų privalomų nurodymų iki 2025 m. rugsėjo 30 d. pateikti metines finansines ataskaitas už 2024 metus, Lietuvos bankas skyrė įstaigai 20 tūkst. Eur baudą.
Kadangi įstaiga tęsė šį pažeidimą, LB nusprendė už kiekvieną dieną, kol nebus pateiktos metinės ataskaitos, skirti po 1 tūkst. Eur baudą, numatant, kad baudos dydis gali didėti iki 2 tūkst. Eur per dieną, jeigu ataskaitų nepateiks iki 2026 m. sausio 6 d., ir 3 tūkst. Eur per dieną, jeigu ataskaitų nepateiks iki 2026 m. kovo 6 d.
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