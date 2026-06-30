VerslasRinkos pulsas

Degalai ir vėl brango: skelbia kaip keitėsi jų kaina

2026 m. birželio 30 d. 12:40
Ingrida Steniulienė
Lietuvoje antradienio rytą, palyginti su pirmadieniu, vidutinės benzino ir dyzelino kainos padidėjo atitinkamai 3,8 proc. ir 3,4 proc., o suskystintų naftos dujų (SND) kaina sumažėjo 0,6 procento.
Daugiau nuotraukų (2)
Apie tai skelbia Lietuvos energetikos agentūra.
Degalų kainų padidėjimas savaitės pradžioje dažnai pastebimas degalinėse.
Informaciją apie degalų kainas agentūrai antradienį pateikė 75 degalais prekiaujančios įmonės valdančios 749 degalines.
Susiję straipsniai
Dyzelino akcizo lengvata baigėsi: degalinių švieslentėse – pokyčiai

Dyzelino akcizo lengvata baigėsi: degalinių švieslentėse – pokyčiai

Trilijonierius gavo dar vieną piniginę injekciją ir iš karto pradėjo apsipirkinėti toliau

Trilijonierius gavo dar vieną piniginę injekciją ir iš karto pradėjo apsipirkinėti toliau

Paliaubos tarp Irano ir JAV įžiebė naujus skaičius degalinių švieslentėse: skelbia, kiek atpigo degalai

Paliaubos tarp Irano ir JAV įžiebė naujus skaičius degalinių švieslentėse: skelbia, kiek atpigo degalai

Birželio 30 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo „Naftrus“ degalinėje, esančioje Raseinių rajone, Slabados kaime – 1,62 Eur/l.
Didžiausia dyzelino kaina – 1,909 Eur/l – buvo „Circle K“ tinklo degalinėje Klaipėdoje.
Dyzelino kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,62 Eur/l iki 1,909 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,796 Eur/l, arba 3,4 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 29 d.), kai buvo 1,736 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą buvo „Jozita“ tinklo degalinėje Kelmėje – 1,54 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,849 Eur/l buvo „Circle K“ tinklo degalinėje Klaipėdoje.
Benzino kainos antradienį rytą degalinėse svyravo nuo 1,54 Eur/l iki 1,849 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,713 Eur/l, arba 3,8 proc. daugiau nei pirmadienį (birželio 29 d.), kai buvo 1,651 Eur/l.
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo 0,639 Eur/l – buvo „Skulas“ degalinėje Kaune.
Didžiausia SND kaina buvo „Viada“ tinklo degalinėje Kaune – 0,959 Eur/l.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,639 Eur/l iki 0,959 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 0,782 Eur/l, arba 0,6 proc. mažiau nei pirmadienį (birželio 29 d.), kai buvo 0,787 Eur/l.
Didmeninė benzino kaina birželio 29 d. Lietuvoje buvo 1,51 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,59 Eur/l (birželio 26 d. didmeninė benzino kaina buvo 1,52 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 Eur/l).
degalinėdegalaiKaina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.