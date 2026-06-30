Deklaracijos atskleidė, kurie Lietuvos merai – turtingiausi: lyderis tik vienas

Išanalizavus duomenis paaiškėjo, kurie dešimt Lietuvos merų gali pasigirti didžiausiais turtais. Pirmoje vietoje esantis meras deklaravo daugiau kaip 3,2 mln. eurų vertės turtą, o turtingiausiųjų dešimtuke netrūksta ir gerai žinomų pavardžių.
Kas tie turtingiausieji?
Sąrašo viršūnėje – Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis, kurio deklaruota turto suma siekia 32 928 321 eurą.
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Didžiausią deklaruoto turto dalį sudaro akcijos, kurių vertė siekia 21 228 093 eurus.
Deklaracijoje taip pat nurodyta, kad jam priklauso butų Lietuvoje už 2 087 706 eurus, gyvenamųjų namų – už 730 861 eurą, kitų statinių – už 147 168 eurus, o žemės sklypų – už 734 459 eurus. Kelių transporto priemonių vertė siekia 60 195 eurus, o kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių – 28 342 eurus.
V. Matijošaitis taip pat deklaravo Lietuvos kredito įstaigose laikantis 7 911 497 eurus piniginių lėšų. Be to, deklaracijoje nurodyta, kad paskolintų ir negrąžintų lėšų suma yra 25 472 831 euras, o jo paties pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma siekia 300 322 eurus.
Antroje vietoje – Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, deklaravęs 1 578 565 eurus.
Jis 2025 metų turto deklaracijoje nurodė turintis gyvenamųjų namų Lietuvoje už 401 000 eurų. Jam taip pat priklauso kitų statinių, kurių vertė siekia 405 eurus, bei žemės sklypų už 139 348 eurus.
Deklaracijoje nurodoma, kad mero turimų kelių transporto priemonių vertė yra 134 368 eurai, akcijų vertė – 280 352 eurai, o dalių ir (ar) pajų vertė – 2 896 eurai. Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė siekia 8 427 eurus.
R. Malinauskas taip pat deklaravo Lietuvos kredito įstaigose laikantis 611 769 eurus piniginių lėšų.
Trečiasis daugiausiai turto valdantis meras yra Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas, kurio deklaruotas turtas sudaro 1 271 296 eurus.
Jis 2025 metų turto deklaracijoje nurodė turintis gyvenamųjų namų Lietuvoje už 25 000 eurų. Jis taip pat deklaravo nebaigtų statyti statinių už 106 858 eurus, kitų statinių – už 190 509 eurus, o žemės sklypų vertė siekia 325 924 eurus.
Mero deklaracijoje nurodoma, kad jo turimų kelių transporto priemonių vertė sudaro 53 000 eurų, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė – 447 240 eurų.
Lietuvos kredito įstaigose jis deklaravo turintis 122 765 eurus piniginių lėšų, o pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma siekia 41 068 eurus.
Ketvirtoje vietoje rikiuojasi Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė. Jos deklaruotas turtas 1 125 020 eurų.
Ji 2025 metų turto deklaracijoje nurodė turinti butų daugiabučiuose namuose Lietuvoje už 160 000 eurų. Kitų statinių, įskaitant sodo namelius, garažus ir inžinerinius statinius, vertė siekia 850 000 eurų.
Deklaracijoje taip pat nurodyta, kad merės turimų kelių transporto priemonių vertė yra 1 500 eurų, kitų vertybinių popierių vertė – 2 841 euras. Lietuvos kredito įstaigose ji deklaravo turinti 110 679 eurus piniginių lėšų, o paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma siekia 80 000 eurų.
Penktoje vietoje – Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus (1 001 170 eurų).
Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Š. Vaitkus 2025 metų turto deklaracijoje nurodė turintis gyvenamųjų namų Lietuvoje už 699 240 eurų. Kitų statinių, įskaitant sodo namelius, garažus ir inžinerinius statinius, vertė siekia 31 285 eurus, o žemės sklypų vertė – 208 768 eurus.
Deklaracijoje taip pat nurodyta, kad mero turimų kelių transporto priemonių vertė sudaro 40 200 eurų.
Lietuvos kredito įstaigose jis deklaravo turintis 21 677 eurus piniginių lėšų. Be to, deklaracijoje nurodyta, kad Š. Vaitkus yra paskolinęs ir dar nesusigrąžinęs 385 610 eurų, o jo paties pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma siekia 142 316 eurų.
Į turtingiausių šalies merų dešimtuką taip pat pateko Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas (833 473 eurai), Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius (754 076 eurai), Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška (658 500 eurų), Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis (575 000 eurų) ir Klaipėdos miesto Arvydas Vaitkus (566 483 eurai).
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