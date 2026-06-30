Greitų pergalių nebūna nei sporte, nei gyvenime: kodėl verslas investuoja į bendruomenes?

Futbolas – tik priemonė, tikslas yra žmogus
Per daugiau nei dešimtmetį Vilniaus futbolo akademija tapo viena didžiausių futbolo bendruomenių Lietuvoje. Vis dėlto akademijos bendraįkūrėjas Darvydas Šernas sako, kad organizacijos sėkmė niekada nebuvo matuojama vien sportiniais rezultatais.
„Mūsų tikslas nėra užauginti kuo daugiau profesionalių futbolininkų. Norime ugdyti žmones. Puikiai suprantame, kad profesionalų kelią pasirinks tik nedidelė dalis vaikų, tačiau visi jie išsineš pamokas, kurios bus naudingos visą gyvenimą“, – sako D. Šernas.
Susiję straipsniai
Jo teigimu, sportas vaikams padeda ugdyti savarankiškumą, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą bendradarbiauti. Tai savybės, kurios svarbios ne tik aikštėje, bet ir moksluose, karjeroje ar kuriant savo verslą.
Ne mažiau svarbi ir aplink akademiją susiformavusi bendruomenė. Šiandien ją sudaro ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, treneriai, kiti artimieji bei sirgaliai. „Tikime vadinamuoju akademijos trikampiu – vaikai, treneriai ir tėvai. Kai visi juda viena kryptimi, sukuriama daug stipresnė aplinka augti. Tėvai nėra stebėtojai iš šalies – jie yra svarbi mūsų bendruomenės dalis“, – teigia D. Šernas.
Anot jo, stipriai bendruomenei reikalingi ne tik treneriai ar infrastruktūra, bet ir partneriai, tikintys ta pačia misija. Ilgalaikės verslo partnerystės leidžia akademijai užtikrinti geresnes sąlygas vaikams, stiprinti trenerių komandą ir suteikti daugiau galimybių tiems, kuriems jų labiausiai reikia.
„Vertiname partnerius, kurie mato prasmę prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo. Tokie santykiai kuria vertę ne tik organizacijoms, bet ir visai bendruomenei“, – sako jis.
Sportas ir finansai turi daugiau bendro, nei gali pasirodyti
„Magnus“ valdybos pirmininkui Mantui Janavičiui sportas nėra tik hobis. Jis aktyviai dalyvauja automobilių sporte, šiemet įveikė „Ironman“ distanciją ir pripažįsta, kad būtent sportas suformavo jo požiūrį į ilgalaikių tikslų siekimą.
„Sportas mane išmokė, kad rezultatas beveik niekada nepriklauso nuo vieno sprendimo ar talento. Jį lemia kasdieniai pasirinkimai, disciplina ir gebėjimas laikytis plano net tada, kai tampa sunku“, – sako M. Janavičius.
Jo teigimu, tie patys principai galioja ir finansuose. Tiek sporte, tiek investuojant ar valdant verslą viena didžiausių klaidų yra noras rezultatą pasiekti kuo greičiau. Vis dėlto ilgalaikėje perspektyvoje laimi tie, kurie geba išlaikyti kryptį, nuosekliai dirbti ir priimti apgalvotus sprendimus.
„Dažnai kalbame apie finansinį raštingumą, investavimą ar atsakingą skolinimąsi, tačiau visų šių dalykų pagrindas yra tie patys principai – kantrybė, disciplina ir gebėjimas galvoti ne tik apie šiandieną, bet ir apie rytojų“, – sako M. Janavičius.
Todėl „Magnus“ siekia būti ne tik finansinių paslaugų teikėja, bet ir bendruomenių gyvenimo dalimi. Pasak jo, partnerystė su Vilniaus futbolo akademija gimė iš bendro požiūrio į vertybes – atsakomybę, discipliną ir nuoseklų augimą.
„Tokiose bendruomenėse ugdomi ne tik sportininkai. Čia auga žmonės, kurie ateityje kurs verslus, vadovaus organizacijoms ir priims svarbius sprendimus. Todėl investicija į jaunų žmonių ugdymą yra viena prasmingiausių investicijų apskritai“, – teigia jis.
Investicija, kurios vertė matuojama ne eurais
Nors verslo ir sporto pasauliai dažnai atrodo labai skirtingi, juos jungia vienas bendras tikslas – kurti tvirtą pagrindą ateičiai. Futbolo akademijoje tai reiškia ugdyti jaunus žmones, kurie nebijo prisiimti atsakomybės, geba dirbti komandoje ir siekti užsibrėžtų tikslų. Versle – priimti sprendimus, kurie kuria vertę ne tik šiandien, bet ir po daugelio metų.
Todėl partnerystė tarp „Magnus“ ir Vilniaus futbolo akademijos nėra tik parama sportui. Tai tikėjimas, kad stiprios bendruomenės padeda augti stipriems žmonėms. Žmonėms, kurie ateityje kurs verslus, vadovaus organizacijoms, augins savo šeimas ir prisidės prie visuomenės kūrimo.
Galiausiai didžiausią vertę sukuria ne stadionai, trofėjai ar finansiniai rodikliai. Ją kuria žmonės. O kiekviena investicija į jų augimą yra investicija, kurios grąža matuojama ne eurais, o tuo, kokią visuomenę kuriame rytoj.
FutbolasinvesticijaSportas
Rodyti daugiau žymių