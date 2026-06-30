Jūrinio vėjo parkas įveikė svarbų etapą – gavo teigiamą išvadą

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir tarptautinių standartų. Jos tikslas – įvertinti galimą poveikį jūros ekosistemai, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, žvejybai, visuomenės sveikatai ir kitiems gamtiniams ir socialiniams faktoriams.
„Teigiamas sprendimas yra svarbus „Curonian Nord“ projekto etapas. Jis patvirtina, kad po išsamių aplinkosauginių tyrimų, aktyvaus dialogo su suinteresuotosiomis šalimis ir glaudaus bendradarbiavimo su atsakingomis institucijomis projektas gali būti toliau vystomas užtikrinant aukštus aplinkosaugos standartus. Vertiname visų, prisidėjusių prie šio proceso, indėlį“, – sako „Curonian Nord“ projekto vadovė Anne-Marie Roikjær.
PAV proceso metu buvo atlikti išsamūs aplinkosauginiai tyrimai, aktyviai bendradarbiauta su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis bei glaudžiai dirbta su atsakingomis institucijomis, siekiant užtikrinti, kad projektas atitiktų nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus.
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Sprendime numatytas išsamus poveikio mažinimo priemonių ir sąlygų rinkinys, paremtas PAV proceso metu įvertintomis ir suplanuotomis poveikio mažinimo priemonėmis. Jos padės mažinti galimą poveikį biologinei įvairovei ir jūros ekosistemoms tiek vėjo parko statybų, tiek eksploatacijos metu, užtikrinant ilgalaikę aplinkos stebėseną ir taikant adaptyvaus valdymo principus.
Planuojama, kad „Curonian Nord“ vėjo parkas užims apie 120 kvadratinių kilometrų teritorijos Baltijos jūroje ir bus nutolęs bent 37 km nuo Lietuvos pakrantės. Skaičiuojama, kad 700 megavatų (MW) galios vėjo parkas galėtų per metus pagaminti apie 3 teravatvalandes (TWh) žaliosios elektros energijos.
Teigiamas projekto poveikio aplinkai vertinimo sprendimas suteikia būtiną aplinkosauginį pagrindą tolesniems projekto vystymo ir leidimų gavimo procesams bei priartina didžiausią Lietuvoje vėjo projektą prie įgyvendinimo. Gavus šį sprendimą ir vadovaujantis leidimo plėtrai nustatytais reikalavimais, projektas bus tęsiamas atliekant likusius plėtros darbus ir leidimų gavimo procesus, būtinus siekiant gauti statybos leidimą, kurio tikimasi 2027 metais.
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