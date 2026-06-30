Naujausi „Eurostat“ duomenys rodo, kad už dviejų miegamųjų butą Londone nuomininkai vidutiniškai moka daugiau nei 3 tūkst. eurų per mėnesį, o pigiausioje Europos sostinėje Skopjėje toks būstas kainuoja vos 470 eurų.
Tarp Europos Sąjungos sostinių viena pigiausių išlieka Sofija (Bulgarija), o Vilnius patenka į vidutinių nuomos kainų miestų grupę – čia už tokį butą vidutiniškai tenka mokėti apie 1,2 tūkst. eurų.
„EuroNews“ cituojamas ekspertas pabrėžia, kad vien nuomos kainų lyginimas neatskleidžia tikrosios situacijos, nes būsto įperkamumą lemia ir gyventojų pajamos, o pastaraisiais metais nuomos kainas visoje Europoje augino didesnė paklausa, migracija, aukštos palūkanų normos ir nepakankama naujų būstų pasiūla.
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Kiek kainuoja išsinuomoti butą Europos miestuose ir kuriose šalyse nuoma yra brangiausia, o kur – pigiausia?
Remiantis naujausiais „Eurostat“ duomenimis, apimančiais 40 Europos miestų 38 šalyse – Europos Sąjungos valstybėse narėse, šalyse kandidatėse, potencialiose kandidatėse, ELPA valstybėse ir Jungtinėje Karalystėje – vidutinė dviejų miegamųjų buto mėnesio nuomos kaina svyravo nuo 470 eurų Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje iki 3 350 eurų Šveicarijos mieste Ženevoje.
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Brangiausia Europos sostinė nuomininkams
Tarp Europos sostinių vienintelė, kurioje vidutinė dviejų miegamųjų buto nuomos kaina viršija 3 tūkst. eurų per mėnesį, yra Londonas. Jis užima antrą vietą tarp visų 40 analizuotų miestų – vidutinė tokio būsto nuoma čia siekia 3 050 eurų.
Daugiau kaip 2,5 tūkst. eurų per mėnesį už dviejų miegamųjų butą taip pat tenka mokėti Dubline (2 650 eurų), Stokholme (2 650 eurų) ir Osle (2 550 eurų). Dublinas ir Stokholmas dalijasi brangiausių Europos Sąjungos sostinių pagal nuomos kainas titulu.
Nekilnojamojo turto bendrovės „Global Property“ ekspertas Mikkas Kalmetas portalui „Euronews Business“ teigė, kad didžiausia tokių skirtumų priežastis – vietinės būsto rinkos.
„Tokiuose miestuose kaip Ženeva, Londonas, Dublinas ar Stokholmas būsto paklausą didina gerai apmokami darbuotojai, tarptautinės įmonės, studentai ir atvykėliai, tačiau būsto pasiūla neauga pakankamai sparčiai“, – aiškino jis.
Pasak eksperto, kai gyventi mieste nori daugiau žmonių, nei jame yra laisvų būstų, nuomos kainos natūraliai kyla.
Tarp keturių didžiausių Europos Sąjungos ekonomikų brangiausia nuoma fiksuojama Paryžiuje – vidutinė dviejų miegamųjų buto nuomos kaina čia siekia 2 500 eurų per mėnesį. Berlyne toks būstas vidutiniškai kainuoja 1 750 eurų, Madride – 1 700 eurų, o Romoje – 1 650 eurų.
Vidutinė dviejų miegamųjų buto nuomos kaina viršija 2 tūkst. eurų ir Kopenhagoje (2 350 eurų), Liuksemburge (2 350 eurų), Reikjavike (2 350 eurų), Hagoje (2 150 eurų), Berne (2 150 eurų) bei Miunchene (2 050 eurų).
Tuo metu Lisabonoje vidutinė nuoma siekia 1 750 eurų, Prahoje – 1 650 eurų, Vienoje – 1 600 eurų, Zagrebe ir Helsinkyje – po 1 550 eurų, o Atėnuose – 1 500 eurų per mėnesį.
Kur nuoma pigiausia?
Pigiausias tarp analizuotų miestų yra Skopjė, kur dviejų miegamųjų butą galima išsinuomoti vidutiniškai už 470 eurų per mėnesį. Nedaug atsilieka Priština (520 eurų), o trečioje vietoje pagal mažiausias nuomos kainas yra Turkijos sostinė Ankara (770 eurų).
Tarp Europos Sąjungos sostinių mažiausios nuomos kainos fiksuojamos Sofijoje, kur vidutinė dviejų miegamųjų buto nuoma siekia 900 eurų, ir Nikosijoje – 910 eurų. Mažiau nei 1 tūkst. eurų nuoma taip pat kainuoja Tiranoje (920 eurų) ir Bukarešte (930 eurų).
Maždaug 1,1–1,3 tūkst. eurų per mėnesį už tokį būstą tenka mokėti Belgrade (1 100 eurų), Sarajeve (1 150 eurų), Rygoje (1 150 eurų), Taline (1 150 eurų), Vilniuje (1 200 eurų), Varšuvoje (1 300 eurų) ir Budapešte (1 300 eurų).
Vis dėlto, pasak eksperto, mažesnės nuomos kainos Vidurio ir Rytų Europoje nebūtinai reiškia, kad būstas yra lengviau įperkamas.
„Vien nuomos kainų lygio lyginimas gali būti klaidinantis, jei neatsižvelgiama į gyventojų pajamas“, – „EuroNews“ pabrėžė M. Kalmetas.
Belgijos sostinė Briuselis, kuri laikoma ir Europos Sąjungos sostine, šiame reitinge užima vidurinę poziciją. Vidutinė dviejų miegamųjų buto nuomos kaina čia siekia 1 450 eurų per mėnesį, todėl tarp 40 analizuotų miestų Briuselis yra 22-oje vietoje.
„Eurostat“ pabrėžia, kad į pateiktas nuomos kainas neįtraukti komunaliniai mokesčiai ir kiti papildomi būsto išlaikymo kaštai. Taip pat vertinti tik neapstatyti, geros arba labai geros kokybės, tačiau ne prabangūs būstai.
Duomenys parengti remiantis naujausia „Eurostat“ nuomos rinkos apklausa, apimančia 2025 metų antrąjį pusmetį. Europos Sąjungos statistikos tarnyba informaciją rinko pagal vieningą metodiką, o gautus duomenis tikrino apklausdama nekilnojamojo turto agentus kiekvienoje šalyje. Perskaičiuojant nuomos kainas į eurus naudoti 2025 m. liepos mėnesio valiutų kursai.